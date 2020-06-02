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Sürücü adaylarına streçli eğitim

ÇORUM HABERLERİ  | 02.06.2020 17:06 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart’ta faaliyetlerine ara verilen sürücü kursları, açılacakları tarih olan 1 Haziran’a hazırlıklarını tamamladı ve eğitime başladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart’ta faaliyetlerine ara verilen sürücü kursları, açılacakları tarih olan 1 Haziran’a hazırlıklarını tamamladı ve eğitime başladı. Konuyla ilgili konuşan Kızılırmak Sürücü Kursu kurucu müdürü Ertan Yaşar, eğitimlerde sosyal mesafeye çok dikkat ettiklerinin altını çizerek, “Her şeyden önce sağlık gelmektedir. Her kursiyerin ardından direksiyon, vites kolu, el freni ve sinyal kolları gibi yerler streç film ile yeniden kaplanıyor ”dedi.
’Mart döneminden kalan teorik dersler tamamlanacak’
Cumhurbaşkanının açıklamasıyla birlikte 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren eğitim-öğretimimize başlayacağımız bilgisi geldi. İlk önceki aşamamız Mart döneminde eğitimleri yarım kalan adayların 1 Haziran itibariyle teorik derslerini bitirmek. Aynı zamanda Haziran ayı kayıtlarımızı alıp 10 Haziran’da da derslerimize başlamış olacağız.
’Kursiyerlerin ateşi ölçülecek’
Kursa girişte kursiyerlerimizin ateşleri ölçülecek, hijyenleri yapılacak, maskesi olmayanlara maskelerini vereceğiz. Sınıflarımızda oturma düzenini kurallara göre değiştirdik. 1,5 metre mesafe ile yerleştirdiğimiz masalarımızda eğitim alacak olan kursiyerlerimizin sosyal izolasyona dikkat etmeleri esas alındı. Eğitimler süresince kursiyerlerimiz maskelerini takacaklar, olmayanlara maskeleri kursumuz tarafından verilecek. Ders bitiminde sınıflarımızın havalandırması ve dezenfektesi aksatılmadan yapılacak.
’Araçlar 10 dakika havalandırılacak’
Direksiyon eğitimlerimizde, araç içerisinde bir eğitimci ve bir kursiyer olmak üzere sadece 2 kişi bulunacak. Direksiyon, vites, el fren ve sinyalizasyon bölümlerine streç filimler sarılacak veya tek kullanımlık ameliyat eldivenleri kullanılacak. Her eğitimden sonra araçlarımız 10 dakika havalandırılacak. Yine kursumuzda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına sonuna kadar riayet edeceğiz, bu kapsamda kursumuzdaki kafeterya ikinci bir emre kadar kapalı kalacak. Özetle Kızılırmak sürücü Kursu olarak tüm tedbirlerimiz ve önlemlerimizle birlikte eğitim vermeye hazırız “dedi.

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