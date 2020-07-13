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Sürücü devrilen silindirin altında kaldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 13.07.2020 12:09 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde silindir ile bahçe düzenlemesi yapan sürücü devrilen silindirin altında kaldı.Olay, Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesinde bir sitede meydana geldi.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde silindir ile bahçe düzenlemesi yapan sürücü devrilen silindirin altında kaldı.
Olay, Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesinde bir sitede meydana geldi. Bahçede çevre düzenlemesi yapan silindir şöförü Hicri Çelebi (49) kullandığı silindirin yan yatması sonucu altında kaldı. Kazayı gören site sakinleri devrilen silindiri düzelterek yaralıyı silindirin altından çıkarttı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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