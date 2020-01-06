YURTHABER
  4. Sürücüler Ankara yolunda kara hazırlıksız yakalandı

Sürücüler Ankara yolunda kara hazırlıksız yakalandı

KASTAMONU HABERLERİ  | 06.01.2020 17:44 | Son Güncelleme

Kastamonu-Ankara karayolunu kullanan sürücüler etkisini artıran kar yağışı karşısında zor anlar yaşadı.Yola hazırlıksız çıkan sürücüler Çankırı’nın Korgun ilçesi yakınlarında kar yağışı nedeniyle yolda kalarak iş makinelerinin yolu açmasını bekledi.

Kastamonu-Ankara karayolunu kullanan sürücüler etkisini artıran kar yağışı karşısında zor anlar yaşadı.
Yola hazırlıksız çıkan sürücüler Çankırı’nın Korgun ilçesi yakınlarında kar yağışı nedeniyle yolda kalarak iş makinelerinin yolu açmasını bekledi. Kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçların imdadına karayolları ekipleri yetişti. Karayolları ekipleri ile birlikte bölgeye trafik ekipleri de sevk edilerek yolun kontrol altına alınması sağlandı.
Karayolları ekipleri tarafından yolun ulaşıma açılmasının ardından, trafik ekipleri araçların geçişine kontrollü izin vererek olası tehlikelere karşı tedbiri elden bırakmadı. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu Kastamonu-Ankara Karayolunda trafiği kontrollü sağlayan ekipler sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Trafik ekipleri ayrıca yola çıkacak olan sürücüleri araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyararak hazırlıksız yola çıkmamaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERModel yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...Model yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...
Başkan Kavaklıgil: “yaya güvenliğini üst seviyede tutmak istiyoruz”Başkan Kavaklıgil: “yaya güvenliğini üst seviyede tutmak istiyoruz”
Çiftçi, Hz. Pir Şeyh Şa’ban-ı Veli Kültür Vakfı Başkanlığına seçildiÇiftçi, Hz. Pir Şeyh Şa’ban-ı Veli Kültür Vakfı Başkanlığına seçildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

Meteorolojiden 5 il için yeni yağış dalgası uyarısı

Meteorolojiden 5 il için yeni yağış dalgası uyarısı

Şehit Fethi Sekin, Bağcılar'da anıldı

Şehit Fethi Sekin, Bağcılar'da anıldı

Yağmur suyunda mahsur kaldı

Yağmur suyunda mahsur kaldı

MHP Milletvekillerinden MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’a ziyaret

MHP Milletvekillerinden MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’a ziyaret

Sarıkamış’ta boz ayının köpeklerle imtihanı

Sarıkamış’ta boz ayının köpeklerle imtihanı

Kastamonu Namaz Vakitleri 6 Ocak Pazartesi

İmsak
06:32
Sabah
08:04
Öğle
12:55
İkindi
15:15
Akşam
17:37
Yatsı
19:03

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Pazartesi

Derman Eczanesi
Merkez
Ulaş Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Umut Eczanesi
Azdavay
Cevdetin Eczanesi
Cide
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Kastamonu’da kazada ölen aile, birlikte toprağa verildi

Kastamonu’da kazada ölen aile, birlikte toprağa verildi

Hanönü’de Sandık Başkanlarına Seçim Eğitim Semineri Verildi

Hanönü’de Sandık Başkanlarına Seçim Eğitim Semineri Verildi

Taşköprü’de Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı

Taşköprü’de Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı

Hanönü'nde "Gönül Elçileri" Projesi Tanıtıldı

Hanönü'nde "Gönül Elçileri" Projesi Tanıtıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.