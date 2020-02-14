YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Sürücülere emniyet kemeri ve cep telefonu uygulaması

Sürücülere emniyet kemeri ve cep telefonu uygulaması

YOZGAT HABERLERİ  | 14.02.2020 18:05 | Son Güncelleme

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye Genel Trafik Uygulaması kapsamında; il merkez ve ilçelerde trafik akışının yoğun olduğu karayolları üzerinde emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımına yönelik trafik denetimi ve kontroller yaptı.İl Jandarma Komutalığı ekipleri, il genelinde trafik yoğunluğu olan karayolu üzerinde yaptıkları uygulamalarda sürücüleri durdurarak emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımına yönelik denetim ve kontrol yaptı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye Genel Trafik Uygulaması kapsamında; il merkez ve ilçelerde trafik akışının yoğun olduğu karayolları üzerinde emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımına yönelik trafik denetimi ve kontroller yaptı.
İl Jandarma Komutalığı ekipleri, il genelinde trafik yoğunluğu olan karayolu üzerinde yaptıkları uygulamalarda sürücüleri durdurarak emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımına yönelik denetim ve kontrol yaptı. Jandarma ekipleri, uygulamalarda sürücülere emniyet kemeri kullanımının önemi ile seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmanın sürücüler üzerindeki olumsuz etkileri hakkında uyarılarda bulunarak bilgilendirme amaçlı el broşürleri dağıttı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vücuttaki lekelere dikkat

Vücuttaki lekelere dikkat

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Yangın çıkan evde yanmamış halde iki Kur’an-ı Kerim bulundu

Yangın çıkan evde yanmamış halde iki Kur’an-ı Kerim bulundu

Yozgat Namaz Vakitleri 14 Şubat Cuma

İmsak
06:05
Sabah
07:29
Öğle
13:00
İkindi
15:54
Akşam
18:21
Yatsı
19:40

Yozgat Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Cuma

Arı Eczanesi
Merkez
Yıldızlar Eczanesi
Akdagmadeni
Aydıncık Eczanesi
Aydincik
Murat Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Temel Eczanesi
Cayiralan
Çakıroğlu Eczanesi
Cekerek
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor

Kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor

Boğazlıyan’da seracılık gelişecek

Boğazlıyan’da seracılık gelişecek

Bu baraj yılda 16 milyon 770 bin TL kazandıracak

Bu baraj yılda 16 milyon 770 bin TL kazandıracak

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde eğitime kar engeli

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde eğitime kar engeli

Genç kadın kocasını öldürdü

Genç kadın kocasını öldürdü

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.