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Sürücülere “Korona virüs” denetimi

ÇORUM HABERLERİ  | 01.04.2020 17:54 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında Çorum’da şehir giriş ve çıkışlarında denetimler yapılmaya başlandı.Tüm dünyayı etkisi altına alınan virüs salgının ardından tüm yurtta olduğu gibi Çorum’da tedbirler üst düzeye çıkarılırken kentin giriş-çıkışları da kontrol altına alındı.Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahları arasında bulunan Karadenizi İç Anadolu’ya bağlayan kentte Çorum-Ankara, Çorum-Samsun yol güzergahlarında Korona virüs denetimi yapıldı.

Sürücülere “Korona virüs” denetimi

Korona virüs tedbirleri kapsamında Çorum’da şehir giriş ve çıkışlarında denetimler yapılmaya başlandı.
Tüm dünyayı etkisi altına alınan virüs salgının ardından tüm yurtta olduğu gibi Çorum’da tedbirler üst düzeye çıkarılırken kentin giriş-çıkışları da kontrol altına alındı.
Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahları arasında bulunan Karadenizi İç Anadolu’ya bağlayan kentte Çorum-Ankara, Çorum-Samsun yol güzergahlarında Korona virüs denetimi yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan araçlarda sağlık ekiplerince sürücü ve yolcuların ateşi ölçüldü. Sağlık ekipleri sürücülere ve yolculara 14 kuralı hatırlatarak uyması gerekenleri anlattı. Güvenlik güçleri ise sürücülere gidecekleri istikameti sorarak acil ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.
Öte yandan kentin giriş ve çıkışlarında polis ve jandarma ekiplerinin uygulamaya devam edeceği bildirildi.

Sürücülere “Korona virüs” denetimi

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