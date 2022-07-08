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Sürücülere "Yol hipnozunu engellemek için mola verin" tavsiyesi

08.07.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Acıman Demirel: - "Sürücülere 2-2,5 saatte bir dinlenmelerini, araçtan çıkıp yürümelerini, bir çay, kahve içmelerini, en azından 5-6 dakika yolculuğa ara vermelerini öneriyorum" - "Yolcuların da uyumamaları ve bir şekilde sürücüyle bağlantı halinde olmaları önemli"

GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Acıman Demirel, yol hipnozunun gözün açık zihnin kapalı şekilde uyuma hali olduğunu belirterek sürücülerin belli zaman dilimlerinde yolculuğa ara vererek bu durumun önüne geçilebileceğini söyledi.

Demirel, AA muhabirine, trafik kazalarını en aza indirmek için sürücülere özellikle emniyet kemeri, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve hız limitleri konusunda uyarılarda bulunulduğuna dikkati çekti.

Özellikle uzun yollarda maruz kalınan "yol hipnozu" durumunun trafik kazalarının en önemli nedenleri arasında görüldüğünü aktaran Demirel, bu durumun sürücülerin gözü açık zihni kapalı şekilde uyuma hali olarak adlandırıldığını dile getirdi.

Demirel, yol hipnozunun bayram gibi uzun tatil seyahatlerinde trafik kazalarına davetiye çıkarabildiğine işaret etti. Yol hipnozunun sürücünün tek bir noktaya bakarak kendinden geçme hali olduğunu dile getiren Demirel, halk arasında "gözü açık uyumak" şeklinde tanımlandığını söyledi.

Demirel, yol hipnozu durumunda sürücünün yanında bulunan kişinin bile sürücünün uyuduğunu anlayamayabileceğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Yol hipnozunda çoğu sürücü farkında değildir ya da bilmemektedir ancak bu fiziksel bir durumdur. Genellikle yola çıktıktan 2,5 saat sonra kadar başlar, sonrasında kişi çarpmaya 15 dakika kalana kadar bunun farkına varmaz, öndeki aracın hızını, kaç kilometre hızla gittiğini analiz edemez. Göz görür ancak beyin bunu kaydetmez ve analiz etmez. Asıl sıkıntı buradadır. Yol hipnozunda genellikle 140 kilometre ve üzerinde çarpmalar görülür."

- "Maksimum 4. saatten sonra pik yapıyor"

Yol hipnozunun son yıllarda nörolojik bir durum olduğunun düşünüldüğünü ifade eden Demirel, "Çünkü 2-2,5 saatten sonraki maksimum 4. saatten sonra bu pik yapıyor ve bir uyku hali oluyor. 2,5 saatten sonra ilgi dağılıyor ve gece daha çok oluyor. Sürücünün yanındaki yolcular uyuyorsa bu durum çok daha tehlikeli." dedi.

Demirel, yol hipnozunun önlenebilmesi için sürücülerin bazı kurallara dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak "Sürücülere 2-2,5 saatte bir dinlenmelerini, araçtan çıkıp yürümelerini, bir çay, kahve içmelerini, en azından 5-6 dakika yolculuğa ara vermelerini öneriyorum. Sürücülerin yanında yer alan yolcuların da uyumamaları ve bir şekilde sürücüyle bağlantı halinde olmaları önemli." diye konuştu.

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