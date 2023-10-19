YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Sürücülerin ‘ölüm kavşağı’ dediği kavşakta drone ile trafik denetimi yapıldı

Sürücülerin ‘ölüm kavşağı’ dediği kavşakta drone ile trafik denetimi yapıldı

19.10.2023 07:38 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da daha önceden meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sürücüler tarafından ‘ölüm kavşağı’ olarak anılan Organize Sanayi kavşağında havadan drone ile trafik denetimi yapıldı.

Sürücülerin ‘ölüm kavşağı’ dediği kavşakta drone ile trafik denetimi yapıldı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafik kazalarını önlemek, güvenli seyahat olgusu oluşturabilmek, can ve mal kaybını en aza indirmek için denetim ve uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Trafik ekipleri, kırmızı ışık ihlalinin önüne geçmek maksadıyla kentte farklı noktalarında bulunan trafik ışıklarında, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri ile beraber drone destekli trafik denetimi gerçekleştiriyor. Ekipler, son olarak önceden birçok ölümlü ve yaralamalı kazaların olması sebebiyle sürücüler tarafından ‘ölüm kavşağı’ olarak anılan Organize Sanayi kavşağında havadan drone ile trafik denetimi yaptı.

Denetimde, kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere cezai işlemler uygulanırken kentin farklı noktalarında denetimlerin devam edeceğini belirten ekipler, sürücülerin hem kendi can sağlıkları hem de diğer sürücü ve yayaların can güvenliği açısından trafik kurallarına uymaları uyarısında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EBYÜ tarafından düzenlen Cumhuriyet’in 100. yıl etkinlikleri TBMM’de devam ettiEBYÜ tarafından düzenlen Cumhuriyet’in 100. yıl etkinlikleri TBMM’de devam etti
Emetliler Filistin için yürüdüEmetliler Filistin için yürüdü
"34. Marmaris Boat Show" 25 Ekim'de kapılarını açacak"34. Marmaris Boat Show" 25 Ekim'de kapılarını açacak
Anahtar Kelimeler:
Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 19 Ekim Perşembe

İmsak
05:06
Sabah
06:29
Öğle
12:12
İkindi
15:15
Akşam
17:46
Yatsı
19:03

Erzincan Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Perşembe

Terzioğlu eczanesi
Merkez
Can firat eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bıçak zoruyla tecavüze uğradı! Skandalın böylesi...

Bıçak zoruyla tecavüze uğradı! Skandalın böylesi...

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Çocuklarının hastane katliamında öldüğünü öğrenen doktor ayakta duramadı

Çocuklarının hastane katliamında öldüğünü öğrenen doktor ayakta duramadı

Yasak aşkı karısına söylemekle tehdit edip şantaj yaptı

Yasak aşkı karısına söylemekle tehdit edip şantaj yaptı

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.