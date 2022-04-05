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Suruç'un Tavşanköy mahallesindeki elektrik kesintisinin usulsüz müdahaleden kaynaklandığı bildirildi

05.04.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suruç'un Tavşanköy mahallesindeki elektrik kesintisinin usulsüz müdahaleden kaynaklandığı bildirildi

Dicle Elektrik, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Tavşanköy mahallesindeki elektrik kesintisinin trafoya dışardan usulsüz müdahaleden kaynaklandığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu trafonun aşırı yüklenme nedeniyle yandığı ve üç kez değiştirildiği ifade edildi.

Şirket, mahallenin elektrik şebekesini besleyen trafoya kaçak elektrik kullanmak için müdahale edildiğini, aşırı yüklenmeye dayanamayan trafonun son 1 ay içerisinde 3 kez yanarak kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.

Ekiplerin kesinti sonrası bölgede yaptıkları incelemede trafoya usulsüz müdahale tespit ettikleri ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mahallede 85 mesken bulunmasına karşın kayıtlı abone sayısı 55’tir. Kayıtlı abone sayısının enerji tüketimini karşılayacak şekilde mahallede 160 kilovat gücünde trafo hizmet vermektedir. Ancak bazı kişiler tarafından kaçak elektrik kullanmak amacıyla trafonun 250 A olan şalterinin 400 A’ya çıkarıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenden dolayı son bir ayda aşırı yüklenmeye dayanamayan 3 adet trafo yanarak kullanılamaz hale gelmiştir. İlk olarak 27 Şubat’ta yanan trafo yenisiyle değiştirilmiş olmasına rağmen 3 Mart’ta tekrar aynı nedenden dolayı trafo yanmıştır. Ekiplerimiz mahallenin elektriksiz kalmasını önlemek için yine yanan trafoyu yenisiyle değiştirmiştir. En son 23 Mart’ta aynı trafo bir kez daha aşırı yüklenmeye dayanamayıp yanarak devre dışı kalmıştır."

Şirket açıklamasında ekiplerin yanan trafoyu değiştirmek için Tavşanköy’e gittiği ancak çalışmanın bazı gruplar tarafından engellendiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, mahallede abone olmadan kaçak yollardan elektrik kullanan kişilerin abonelik işlemlerinin yapılması için çalışmaların sürdüğü belirtilerek, "Bu trafomuzun üzerinden 85 hane elektrik almasına rağmen, 55 adet kayıtlı abone bulunmaktadır. Vatandaşların abone yapılması için işlemlere başlanmıştır. 13 hanenin yeni abonelik işlemleri yapılırken, 17 hane tüm ısrarlarımıza rağmen abone kaydını yaptırmamıştır." denildi.

Öte yandan şirket açıklamasında mahallede abonelerin biriken elektrik borcuna dikkat çekilerek, 43 aktif abonenin ödenmemiş toplam 684 bin 379 lira elektrik borcu bulunduğu kaydedildi.

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