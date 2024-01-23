Suruç’un yüzü kayyumlarla güldü

Kayyumlarla birlikte milyarlarca liralık yatırımların yapıldığı ilçede vatandaşlar, özledikleri hayata kavuştu.

OHAL çerçevesinde yayınlanan 674 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile 2016 yılında yönetimi Demokratik Bölgeler Partisi’nde (DBP) olan Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin de aralarında bulunduğu 28 belediyeye kayyum atandı. Vali yardımcısının belediye başkan vekili olarak görevlendirilmesiyle başlayan süreç 8 yıldır devam ediyor.

KAYMAKAMLAR KAYYUM OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ

İlçe kaymakamlarının başkanlığını vekaleten yürüttüğü belediyede hizmet atağı da başlamış oldu. Uzun yıllar boyunca hizmetten yoksun olan ilçenin yüzü, kayyumlarla gülmeye başladı. Son kayyumun tayininin çıkmasıyla birlikte ilçeye kaymakam olarak atanan İbrahim Güneş, belediye başkanlığına da vekaleten bakıyor. Kısa süre içerisinde yarım kalan hizmetleri tamamlayan Güneş, önceliği sosyal yaşam ve şehrin alt, üst yapısına veriyor.

ALT YAPIYA YAKLAŞIK 1 MİLYAR LİRA YATIRIM

İlçede 437 milyon 844 bin TL yatırım bedeli ile içme suyu şebeke çalışmaları devam ediyor. Suruç ilçesinin uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan projede, Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ ekipleri 209 kilometrelik hat döşeme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ayrıca 463 milyon 53 bin TL yatırım bedeli ile 240 kilometrelik alanda kanalizasyon şebekesi ve 21 kilometrelik alanda yağmur suyu şebekesi çalışmaları da devam ediyor.

SURUÇ-AKÇAKALE ÇEVREYOLU PROJESİ VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARI

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Suruç-Akçakale Karayolu projesinde sona gelindi. Suruç-Akçakale ilçelerini birbirine bağlayacak olan karayolunun ilçenin ekonomisine ve lojistik ağına büyük katkı sağlayacağı ve şehir merkezinde yaşanan trafik yoğunluğunu da ortadan kaldıracağı belirtildi. İlçenin ulaşımı ve konforu açısından önem taşıyan yollarda da belediye tarafından sıcak asfalt kaplama, mıcır kumu serimi ve kilitli parke taşı döşeme işlemleri devam ediyor. Son bir yılda 254 bin metrekarelik alanda kilitli parke taşı döşeme işlemi ve 61 kilometrelik alanda sıcak asfalt kaplama işlemi yapıldı. Bunun yanı sıra altyapı çalışmalarından doğan yol sorunlarına müdahale etmek amacıyla bir yılda 30 bin ton mıcır kumu serildi.

SOSYAL HAYATIN ÖNEMİ ORTAYA ÇIKTı

Suruç Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla vatandaşların uzun süredir hasret kaldığı sosyal etkinlikler de bir bir yapılmaya başlandı. İlçede ilk defa bir kitap fuarı düzenlemenin yanında yetişkin ve çocuklara yönelik, tiyatrolar, konserler gibi organizasyonlar gerçekleştirildi. Suruç’un en önemli zenginliklerinden olan ve Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret belgesi alan Suruç Narının tanıtımı ve yetiştiriciliği konularında festivaller düzenlenerek yerel ve ulusal alanlarda gelişimine katkı sağlandı. Festivallerle Suruç atı da ön plana çıkartıldı. Dünya mutfağı ve yöresel lezzetlerin bir arada bulabileceği gastronomi merkezi kuruldu. Merkez 18 kişiye de istihdam sağlarken bir başka tesis olan fırın kafe ise lezzetli tatlıları ve içecekleri ile günün 17 saati hizmet veriyor. Bu tesiste de 15 kişi iş sahibi olarak evine ekmek götürüyor.,

VATANDAŞIN EVİNE GÜNDE 35 BİN SICAK EKMEK

Belediyenin en büyük hizmetlerinden biri olan halk ekmek fabrikasında günde 35 bin ekmek üretiliyor. Haftanın 7 günü ve 24 saat çalışmaların yürütüldüğü fabrikadan çıkan ekmekler 10 farklı noktada satışa sunuluyor. Bu hizmetle birlikte Suruç halkı her gün sıcak ve ucuz ekmeğe ulaşabiliyor. Halk ekmek fırınında çölyaklılar da unutulmadı. Ekmek üretilip ulaştırılan çölyaklılara içerisinde çeşitli yiyeceklerin bulunduğu koliler de veriliyor.

Halkın rahat nefes alabileceği, dinlenebileceği, piknik yapabileceği ve içerisinde çocuk oyun alanları ile yürüyüş parkurlarının olduğu parkları vatandaşın hizmetine sunan Suruç Belediyesi, Harran ilçesiyle tanına ama Suruç’ta da bulunan kümbet evleri onararak yeniden turizme kazandırdı. Kadınlar için destek merkezleri ile girişimcilik tasarım merkezleri kuran belediye, iş hayatına atılmaları için de bir çok projeye imza attı. Gençleri de unutmayan belediye, şehir merkezi ve kırsal mahallelerde olmak üzere toplam 16 adet halı sahayı Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle hizmete sundu. Ayrıca ilçede sentetik çim yüzeyli hokey sahası yapıldı. Kız ve erkek hokey takımlarının da bulunduğu Suruç’taki sahanın ilerleyen süreçte uluslararası maçlara ev sahipliği yapması için girişimlerde bulunulduğu belirtildi. İlçede ayrıca spor ve fitnes salonu ile kuran kursları yapılırken 68 okulda ise tamir ve onarım gerçekleştirildi.

Vatandaşlar çok memnun

İlçeye atandıktan sonra şehir merkezi ve kırsalda gezmedik yer bırakmayan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Güneş, vatandaşların da takdirini topluyor. Vatandaşlar, hizmetleri bizzat yerinde inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Güneş’in ilçenin gelişimi için büyük bir şans olduğunu belirtti.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Güneş’ten memnun olduklarını söyleyen Abbas Turan, “Kaymakamımız iyi çalışıyor. Ona çok dua ediyoruz. Çok süper çalışıyor. Bütün mahalleleri kapı kapı dolaşıyor. Biz kaymakamımızdan memnunuz” dedi.

Halk ekmek fabrikasından ekmek almak için yaklaşık 30 kilometre yol gelen Abdüllatif Sezer, “Çok güzel, çok memnunum. Hatta köyden kalkıp buraya geliyorum. 27 kilometre uzaktan buraya ekmek almak için geliyorum. Fiyatı da çok güzel. Belediyeye de kaymakama da çok teşekkür ediyorum. Çalışmalar da çok güzel” ifadelerini kullandı.

Salonlarında her türlü cihazın bulunduğunu söyleyen Fitnes Hocası Murat Yavuz, “Suruç Belediyesi Fitnes Salonunda sporculara eğitim veriyoruz. Burada programlar yapıyoruz. Sporcular buraya geliyor. Burada her türlü cihaz var” diye konuştu.

