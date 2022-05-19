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Sürücünün fren yerine gaza bastığı otomobil sitenin bahçesine düştü

19.05.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sürücünün fren yerine gaza bastığı otomobil sitenin bahçesine düştü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kartal'da otopark çıkışında sürücünün fren yerine gaza bastığı otomobil, sitenin bahçesine düştü.

Alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Mahallesi Şelale Sokak'taki sitenin otoparkından çıkmaya çalışan 34 ED 6596 plakalı otomobilin sürücüsü, yanlışlıkla fren yerine gaza bastı.

Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, duvarı aşarak yan sitenin bahçesine düştü. Ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine götürüldü.

Site sakinlerinden Fatih Bektaş, evde otururken duyduğu gürültü üzerine bahçeye çıktığını ve hemen sürücünün durumunu kontrol ettiğini söyledi.

Bektaş, bilinci açık olan sürücünün sadece kolu ve omzunda ezikler bulunduğunu belirtti.

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