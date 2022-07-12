Aksaray'da seyir sırasında sürücüsünü arı sokan otomobilin şarampole girmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Aksaray-Ankara kara yolunda, 01 BZR 22 plakalı otomobiliyle bayram tatili için ailesiyle Adana'ya gitmek üzere yola çıkan Mustafa B'yi Baymış köyü girişinde arı soktu.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpan otomobil şarampole girdi.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobildeki Emirhan Ç. (11), Nazife Ç. (37), Hatem B. (73) ve Ayfer B. (40) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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