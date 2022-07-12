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Sürücüsünü arı sokan otomobilin şarampole girmesi sonucu 4 kişi yaralandı

12.07.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sürücüsünü arı sokan otomobilin şarampole girmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Sürücüsünü arı sokan otomobilin şarampole girmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Aksaray'da seyir sırasında sürücüsünü arı sokan otomobilin şarampole girmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Aksaray-Ankara kara yolunda, 01 BZR 22 plakalı otomobiliyle bayram tatili için ailesiyle Adana'ya gitmek üzere yola çıkan Mustafa B'yi Baymış köyü girişinde arı soktu.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpan otomobil şarampole girdi.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobildeki Emirhan Ç. (11), Nazife Ç. (37), Hatem B. (73) ve Ayfer B. (40) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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