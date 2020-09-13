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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı: 1 yaralı

KOCAELİ HABERLERİ  | 13.09.2020 19:58 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması neticesine meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Pembe Kayalar Sapağında meydana geldi.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması neticesine meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Pembe Kayalar Sapağında meydana geldi. Edinilen bililere göre, sürücüsü öğrenilemeyen Almanya plakalı BMW marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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