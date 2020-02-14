Sur’un Çocukları Tiyatroda Projesi başladı

Diyarbakır’ın Sur İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından ilçede eğitim gören 6 bin öğrenciyi tiyatro ile buluşturacak Sur’un Çocukları Tiyatroda Projesi start aldı.

Sur ilçesinde bulunan okullarda temel eğitim seviyesinde eğitim gören çocuklara yönelik olarak yürütülecek olan proje, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol ile başladı. Çoğunluğunun ilk defa tiyatro ile buluşacağı ve 6 bin öğrencinin tiyatro ile buluşturulması hedeflenen Sur’un Çocukları Tiyatroda Projesi ile özellikle köylerdeki çocukların tiyatro ile buluşması amaçlandı.

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Devlet Tiyatroları Diyarbakır Müdürlüğünün sahnelerinde profesyonel oyuncular tarafından sergilenecek olan çocuk oyunlarına her hafta 400 öğrencinin katılım sağlayacağını söyledi. Kaymakam Çiftçi, “Amacımız çocukları tiyatro ile buluşturmak, özellikle köy okullarındaki öğrencilerimizi misafir edip tiyatro izlemelerini sağlayacağız. Projeden yaklaşık 6 bin öğrencinin yararlanmasını hedefliyoruz” dedi.

