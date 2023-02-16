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Sürünerek girip enkazın altındaki ineğini besliyor

16.02.2023 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da ineği enkaz altında sıkışan ve çıkamayan kadın, sürünerek girdiği enkazın altındaki ineğini besliyor.

Sürünerek girip enkazın altındaki ineğini besliyor

Binlerce yıkılan ve ağır hasarlı binanın bulunduğu Adıyaman’da hikayelerin yanı sıra yürekleri ısıtan görüntüler de ortaya çıkıyor. Merkeze bağlı Dardağan Köyü’nde yaşayan Birgül Tuncay ve Aziz Tuncay’ın altı ahır üstü ev olan yapıları depremde tamamen yıkıldı. Kendileri depremi hafif sıyrıklarla atlattı ancak ahırda bulunan hayvanları onlar gibi şanslı değildi. Ahırda bulunan 4 inekten 2’si, 15 keçisi ve 30 tavuğu enkaz altında kalarak telef oldu. Hayatta kalan 2 inekten birisi dışarı çıkartılırken, birisi ise enkazda sıkıştı.
Birgül Tuncay, depremin ilk gününden itibaren enkazda sıkışan ineğini kurtarmak için çabaladı ancak enkazdan çıkartamadı. ’Bircan’ isimli ineğini her gün enkazın altına sürünerek girip su ve yiyecek vererek besleyip "Geldim kızım, geldim" diyerek ulaşan Birgül Tuncay, ineğiyle konuşuyor. Ölen hayvanları için gözyaşı döken Tuncay, ineğinin kurtarılmasını istiyor.

“ÇOCUĞUM YOK HAYVANLARIMIZI ÇOCUĞUM YERE KOYUYORUM”

Birgül Tuncay “Biz depremde kurtulduk ama hayvanlarım enkaz altında kaldı. İki ineğim, 15 keçim, 30 tavuğum kaldı. İneklerimizden 1’ini çıkarttık, 1’i ise hala enkazın altında. Onu da deliğin içinden girerek suyunu, yemini veriyorum. Korka korka giriyorum ve acele çıkıyorum. Ölümü göze alıyorum. Dışarda kaldık, evimiz yok, bir şeyimiz yok. Hayvanlarımı çok seviyordum. Çocuğum yok, onları çocuğum yerine koyuyorum” dedi.

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