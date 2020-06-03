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Survavor'dan elenen Aycan Yanaç için F.Bahçe geliyor iddiası

FUTBOL HABERLERİ  | 03.06.2020 15:24 | Son Güncelleme

Survivor'da 95. yeni bölümde bu hafta 4 dokunulmazlığı da kaybeden takım olan Ünlüler, tüm takım olarak konseye gitti ve elenen isim belli oldu. Oylama sonucunda elenen isim Fenerbahçeli taraftarların büyük destek verdiği Aycan Yanaç oldu. Sosyal medya hesabından tweet atan bir Fenerbahçe taraftarı, "Liglerin başladığını duyan Aycan Yanaç, Fenerbahçe için geliyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe sevgisini Survivor'da her fırsatta dile getiren Aycan Yanaç, yarışmaya veda ederken gözler Fenerbahçe projesine çevrildi. Veda sonrası sosyal medyadan da çarpıcı paylaşımlar geldi.

Survivor'da Fenerbahçe sevgisiyle bilinen Aycan Yanaç, "Tabii ki Fenerbahçeliyim, çünkü Fenerbahçe'den başka bir takım göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum" ifadelerini kullanmıştı.

EMRE BELÖZOĞLU İSE AYCAN'A ŞU ŞEKİLDE YANIT VERDİ:

"Fenerbahçeli olduğu için elbette Aycan'ı destekliyorum. Ondan gelen Fenerbahçe'nin bir kadın futbol takımı kurması talebini de başkana ileteceğim"

BAŞKAN ALİ KOÇ'TAN SELAM

Öte yandan geçtiğimiz hafta Acun Ilıcalı Aycan'a, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un selamını iletti. Ilıcalı Ali Koç'un Türkiye'ye dönünce Aycan ile özel olarak görüşmek istediğini belirtti.

AYCAN YANAÇ'IN ELENMESİNİN ARDINDAN F.BAHÇELİ TARAFTARLARIN ATTIĞI MESAJLAR:

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