Survavor'dan elenen Aycan Yanaç için F.Bahçe geliyor iddiası

Fenerbahçe sevgisini Survivor'da her fırsatta dile getiren Aycan Yanaç, yarışmaya veda ederken gözler Fenerbahçe projesine çevrildi. Veda sonrası sosyal medyadan da çarpıcı paylaşımlar geldi.
Survivor'da Fenerbahçe sevgisiyle bilinen Aycan Yanaç, "Tabii ki Fenerbahçeliyim, çünkü Fenerbahçe'den başka bir takım göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum" ifadelerini kullanmıştı.
"Fenerbahçeli olduğu için elbette Aycan'ı destekliyorum. Ondan gelen Fenerbahçe'nin bir kadın futbol takımı kurması talebini de başkana ileteceğim"
Öte yandan geçtiğimiz hafta Acun Ilıcalı Aycan'a, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un selamını iletti. Ilıcalı Ali Koç'un Türkiye'ye dönünce Aycan ile özel olarak görüşmek istediğini belirtti.
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