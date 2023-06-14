MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor 2023'ün şampiyonu belli oldu! Görkemli gecede kupa sahibini buldu

Survivor 2023'ün şampiyonu belli oldu! Görkemli gecede kupa sahibini buldu

14.06.2023 00:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023 sezonu İstanbul'daki büyük finalle sona erdi. Eski ve yeni Survivor yarışmacılarının buluştuğu gecede heyecan doruktaydı. Nefise ve Özgür'ün finalist koltuğunda oturduğu Survivor'da yılın şampiyonu belli oldu. Finalde Acun Ilıcalı, Survivor 2024'ün formatını ve aldıkları sürpriz kararı da açıkladı.

Survivor 2023'ün şampiyonu belli oldu! Görkemli gecede kupa sahibini buldu

Survivor büyük finalde yeni Survivor şampiyonu belli oldu. 15 Ocak'ta başlayan Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışması 5 ay sonra 13 Haziran'da sona erdi. Kıran kırana geçen mücadelenin sonunda Survivor 2023'ün şampiyonu açıklandı.

2378b601-71e8-41f5-8e67-e13636a2537a

Son beşe kalan Osman Can, Ertuğ, Yusuf, Nefise ve Özgür arasında Dominik'te son oylamalar gerçekleştirilmişti.

e2f41ddf-64f2-422b-a9d1-69c23813f5d4

Geçtiğimiz akşam, Dominik'te başlayıp İstanbul'da açıklanan son sms oylamasında Yusuf, Survivor'a 3. olarak veda etmişti. Özgür ve Nefise ise finalist oldu.

2896ef06-3816-4de6-906e-ce345dfa0a18

Dün akşam gerçekleştirilen büyük final sms oylaması sonrasında Nefise, Survivor 2023'ün şampiyonu oldu.

KUPA NEFİSE'NİN!

Survivor 2023 kupasının sahibi olan Nefise, gözyaşlarına boğuldu. Heyecanını gizlemekte oldukça zorlanan Nefise, şampiyon olduğunun açıklanmasıyla sevinç çığlıkları attı.

8a2e0140-0e6b-4cf5-b643-f26454005167

Görkemli kupanın sahibi olan Nefise'nin kupayı kaldırdığı anlar büyük heyecana sahne oldu. Gözyaşlarının sel olduğu gecede hem izleyiciler hem de finalistler oldukça duygulandı.

c724e448-1314-46ba-bff2-969144444a6b
Survivor'da 2022 yılı şampiyonu Nisa Bölükbaşı, 2021 yılı şampiyonu ise İsmail Balaban olmuştu.

2024 SURVIVOR HEM ALL STAR HEM DE SMS OYLAMASIZ OLACAK!

Acun Ilıcalı final gecesinde açıklamalarda bulundu.

survivor

2024 yılında da Survivor olacağını ve All Star yapılacağını açıklayan Ilıcalı, büyük bir yenilikten bahsetti.

c08ffbe0-be50-47e2-9f38-a4d38c0034d1

Survivor 2024 senesinde sms oylamasının olmayacağını ve tamamen yarışmacının performansına dayalı bir format getirileceğini açıklayan Ilıcalı, Nagihan ve Yasin ile konuştu.

759b6f80-7ef0-41f8-821c-b2e860ee745e

Survivor 2024 için yapılacak yenilikleri açıklayan Ilıcalı, "Bazı yarışmacılar 'Biz hak ettiğimiz halde Survivor'ı kazanamadık. Bazı değişkenlikler elenmemize yol açtı. Biz hak ettik, performans dediniz ama yine de biz oylamalarla elendik' dediler. İşte size fırsat.

107ef25b-9d8d-4e9b-884a-e4a5d26fc4e1

Önümüzdeki senenin konsepti SMS'siz Survivor olacak. Seyirci oylaması olmayacak. All Star yapılacak. İki takım da All Star oluyor. Ada konseyinden adaylar çıkacak. Adaylar düelloya çıkacak. Düelloyu kaybeden elenecek" sözleriyle duyurdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın aşk bombası belgelendi!Yılın aşk bombası belgelendi!
İstanbul'u terk etmişti! Gizem Karaca'nın lüks evini görenler "Tatile gitmeye ne gerek var?" dediİstanbul'u terk etmişti! Gizem Karaca'nın lüks evini görenler "Tatile gitmeye ne gerek var?" dedi
Mayosuyla Veda Mektubu'na damga vurdu! Fit görüntüsü gündem oldu Mayosuyla Veda Mektubu'na damga vurdu! Fit görüntüsü gündem oldu

En Çok Okunan Haberler

Kara yolunda heyelan! İki araç toprak altında kaldı

Kara yolunda heyelan! İki araç toprak altında kaldı

Köyün kamerası korkunç anları saniye saniye kaydetti!

Köyün kamerası korkunç anları saniye saniye kaydetti!

Ünlü isim için flaş karar... Merkez Bankası'ndaki görevine son verildi

Ünlü isim için flaş karar... Merkez Bankası'ndaki görevine son verildi

Tansiyon o soruyla bir anda yükseldi! İmamoğlu: Senin yanına gelirdim ama...

Tansiyon o soruyla bir anda yükseldi! İmamoğlu: Senin yanına gelirdim ama...

"Genel başkanlığa adayım" CHP'li Özel'le konuştuğunu söyleyip...

"Genel başkanlığa adayım" CHP'li Özel'le konuştuğunu söyleyip...

Tanju Özcan, Erdoğan'a mektup yazdı! Heykelini dikmek için...

Tanju Özcan, Erdoğan'a mektup yazdı! Heykelini dikmek için...

GÜNÜN VİDEOSU

Komşuları ona "artık milyonersin" diyor: "NASA ile irtibata geçeceğiz"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sosyal medyada gündem yarattı! Tacizcisine terlikle ceza verdi

Sosyal medyada gündem yarattı! Tacizcisine terlikle ceza verdi

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

Mahkum eşi “sperm kaçırma” yöntemiyle hamile kaldı

Mahkum eşi “sperm kaçırma” yöntemiyle hamile kaldı

Kanserle savaşıyla fenomen oldu! Meğerse...

Kanserle savaşıyla fenomen oldu! Meğerse...

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.