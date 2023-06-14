Survivor 2023'ün şampiyonu belli oldu! Görkemli gecede kupa sahibini buldu

Survivor büyük finalde yeni Survivor şampiyonu belli oldu. 15 Ocak'ta başlayan Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışması 5 ay sonra 13 Haziran'da sona erdi. Kıran kırana geçen mücadelenin sonunda Survivor 2023'ün şampiyonu açıklandı.

Son beşe kalan Osman Can, Ertuğ, Yusuf, Nefise ve Özgür arasında Dominik'te son oylamalar gerçekleştirilmişti.

Geçtiğimiz akşam, Dominik'te başlayıp İstanbul'da açıklanan son sms oylamasında Yusuf, Survivor'a 3. olarak veda etmişti. Özgür ve Nefise ise finalist oldu.

Dün akşam gerçekleştirilen büyük final sms oylaması sonrasında Nefise, Survivor 2023'ün şampiyonu oldu.

KUPA NEFİSE'NİN!

Survivor 2023 kupasının sahibi olan Nefise, gözyaşlarına boğuldu. Heyecanını gizlemekte oldukça zorlanan Nefise, şampiyon olduğunun açıklanmasıyla sevinç çığlıkları attı.

Görkemli kupanın sahibi olan Nefise'nin kupayı kaldırdığı anlar büyük heyecana sahne oldu. Gözyaşlarının sel olduğu gecede hem izleyiciler hem de finalistler oldukça duygulandı.



Survivor'da 2022 yılı şampiyonu Nisa Bölükbaşı, 2021 yılı şampiyonu ise İsmail Balaban olmuştu.

2024 SURVIVOR HEM ALL STAR HEM DE SMS OYLAMASIZ OLACAK!

Acun Ilıcalı final gecesinde açıklamalarda bulundu.

2024 yılında da Survivor olacağını ve All Star yapılacağını açıklayan Ilıcalı, büyük bir yenilikten bahsetti.

Survivor 2024 senesinde sms oylamasının olmayacağını ve tamamen yarışmacının performansına dayalı bir format getirileceğini açıklayan Ilıcalı, Nagihan ve Yasin ile konuştu.

Survivor 2024 için yapılacak yenilikleri açıklayan Ilıcalı, "Bazı yarışmacılar 'Biz hak ettiğimiz halde Survivor'ı kazanamadık. Bazı değişkenlikler elenmemize yol açtı. Biz hak ettik, performans dediniz ama yine de biz oylamalarla elendik' dediler. İşte size fırsat.

Önümüzdeki senenin konsepti SMS'siz Survivor olacak. Seyirci oylaması olmayacak. All Star yapılacak. İki takım da All Star oluyor. Ada konseyinden adaylar çıkacak. Adaylar düelloya çıkacak. Düelloyu kaybeden elenecek" sözleriyle duyurdu.



