Survivor 2025 kadrosunda şampiyon var! İsmail Balaban kararını verdi

MYNET- Survivor 2025 kadrosunda yer alacak isimler merak konusu oluyor. Sık sık eski yarışmacıların isimleri de gündeme geliyor.

Yeni sezona hazırlandığı iddia edilen isimlerden biri de Nagihan Karadere'ydi. Bir türlü şampiyon olamayan Nagihan yine niyetli.

Survivor Nagihan sağlık durumunun henüz tam iyileşmediğini söyleyerek "Doktorlarla çalışıyoruz, bakalım iyileşirsem hayırlısı ne desem yalan olur" dedi.

Bu sırada bomba bir iddia da gündeme geldi. Mynet'in ulaştığı bilgiye göre; Survivor'ın şampiyonlarından İsmail Balaban'ın Survivor 2025 kadrosunda yer alacağı konuşulmaya başlandı.

SURVIVOR 2025 KADROSU

İlayda Şeker ile evlenen ve eşinin pozlarıyla sık sık gündeme gelen Balaban, 2021 sezonu şampiyonuydu.

Survivor 2025 kadrosuna dair sosyal medyada da çeşitli iddialar oluyor. Bunlardan biri de Sabriye Şengül'ün yeniden kadroda olacağı iddiasıydı.