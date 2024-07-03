LEGO'nun en sevilen yapım setleri Günün Fırsatları kapsamında indirime girdi

Yazın boş kaldığınız günleri keyifli bir aktiviteyle doldurmak isterseniz birbirinden havalı LEGO setleri tam size göre! Gitmek istediğiniz bir şehrin manzarasını, tutkunu olduğunuz bir filmin karakterini, sahip olmak istediğiniz arabayı en kreatif haliyle ilmek ilmek inşa etmenizi sağlayan LEGO setleri son zamanların en popüler boş zaman aktivitesi! Dinlendirirken eğlendiren LEGO setleri içinde en sevilen modeller bugüne özel indirimde. İster kendinize ister çocuğunuzda ya da sevdiklerinize hediye etmek için acele edin.

1. LEGO® Technic Audi RS Q e-tron Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (914 Parça)

Kullanıcılar ne diyor?

"Paket küçük olmasına rağmen birleştirince ne kadar detaylı ve güzel yapıldığı ortaya çıkıyor. LEGO’nun en güzel ürünlerinden biri bence."

"Oğlum kadar ben de oynuyorum."

2. LEGO Creator Retro Fotoğraf Makinesi Yapım Seti (261 Parça)

Kullanıcılar ne diyor?

"Her fotoğrafçının sahip olması gereken LEGO."

"Güzel bir indirimden aldım. Ürün 3 farklı şekilde değerlendirilebiliyor."

3. LEGO Marvel Motosiklet Takibi: Örümcek Adam Doktor Oktopus’a Karşı Yapım Seti (77 Parça)

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok iyi fiyat, sorunsuz ürün. Teşekkürler."

"Çok güzel. Oğlum bayıldı."

4. LEGO® Iconic Lotus Çiçekleri 40647 - Dekoratif, Koleksiyonluk ve Sergilenebilir Çiçek Modeli Yapım Seti (220 Parça)

Kullanıcılar ne diyor?

Bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Çok güzel oldu, hediyeyi alan da çok beğendi."

"Harika. LEGO kalitesi."

Bu içerik 3 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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