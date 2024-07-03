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LEGO'nun en sevilen yapım setleri Günün Fırsatları kapsamında indirime girdi

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
03.07.2024 12:33
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Hem küçükler hem de büyükler için muhteşem bir boş zaman aktivitesi sunan LEGO setleri bugüne özel indirimde! Binlerce set içinde indirimdeki en sevilen dört modeli sizin için içeriğimizde bir araya getirdik. İşte detaylar!

LEGO'nun en sevilen yapım setleri Günün Fırsatları kapsamında indirime girdi

Yazın boş kaldığınız günleri keyifli bir aktiviteyle doldurmak isterseniz birbirinden havalı LEGO setleri tam size göre! Gitmek istediğiniz bir şehrin manzarasını, tutkunu olduğunuz bir filmin karakterini, sahip olmak istediğiniz arabayı en kreatif haliyle ilmek ilmek inşa etmenizi sağlayan LEGO setleri son zamanların en popüler boş zaman aktivitesi! Dinlendirirken eğlendiren LEGO setleri içinde en sevilen modeller bugüne özel indirimde. İster kendinize ister çocuğunuzda ya da sevdiklerinize hediye etmek için acele edin.

1. LEGO® Technic Audi RS Q e-tron Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (914 Parça)

Adsız tasarım - 2024-07-03T120252.675

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Paket küçük olmasına rağmen birleştirince ne kadar detaylı ve güzel yapıldığı ortaya çıkıyor. LEGO’nun en güzel ürünlerinden biri bence."

  • "Oğlum kadar ben de oynuyorum."
Ürünü İncele

2. LEGO Creator Retro Fotoğraf Makinesi Yapım Seti (261 Parça)

Adsız tasarım - 2024-07-03T120946.664

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Her fotoğrafçının sahip olması gereken LEGO."

  • "Güzel bir indirimden aldım. Ürün 3 farklı şekilde değerlendirilebiliyor."
Ürünü İncele

3. LEGO Marvel Motosiklet Takibi: Örümcek Adam Doktor Oktopus’a Karşı Yapım Seti (77 Parça)

Adsız tasarım - 2024-07-03T120806.652

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok iyi fiyat, sorunsuz ürün. Teşekkürler."

  • "Çok güzel. Oğlum bayıldı."
Ürünü İncele

4. LEGO® Iconic Lotus Çiçekleri 40647 - Dekoratif, Koleksiyonluk ve Sergilenebilir Çiçek Modeli Yapım Seti (220 Parça)

Adsız tasarım - 2024-07-03T120507.636

Kullanıcılar ne diyor?

  • Bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Çok güzel oldu, hediyeyi alan da çok beğendi."

  • "Harika. LEGO kalitesi."
Ürünü İncele

Bu içerik 3 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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