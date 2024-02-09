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  4. Survivor'a katılan Avatar Atakan'ın oğluyla vedalaştığı anlar gündem oldu!

Survivor'a katılan Avatar Atakan'ın oğluyla vedalaştığı anlar gündem oldu!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
09.02.2024 17:01 | Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı acil durum konseyinde Survivor'a dahil olacak üç ismi açıklamıştı. İsimler arasında 2024 Survivor şampiyonu Avatar Atakan da yer alıyor. Atakan'ın Survivor'a gitmeden önce ailesiyle vedalaştığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Avatar Atakan'ın oğluyla duygusal vedalaşması izleyenleri hüzünlendirdi.

Survivor'ın geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümünde Acun Ilıcalı yarışmacıları acil durum konseyi için bir araya getirmişti. Konseyde yarışmaya üç yeni yarışmacı katılacağını duyuran Ilıcalı, 2016 şampiyonu Avatar Atakan'ın yarışmaya dahil olacak isimlerden biri olduğunu söylemişti.

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Avatar Atakan Survivor'a gitmeden önce ailesiyle vedalaştı. Vedalaşma görüntülerini yarışmacının eşi Serap Korkmaz Instagram hesabından paylaştı.

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"SENİ ÖZLEYECEĞİM BABA"

Paylşaımda Avatar Atakan ve oğlunun vedalaşması izleyenleri duygulandırdı. Oğlu yarışmacıya sarılarak 'Seni özleyeceğim baba' dedi.

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Eşi o anları "Çok özleyeceğiz ama hep seni izleyeceğiz. Sıfır iletişimle geçen aylar yaşamadan anlamak imkansız... Aslan babasını giderken bırakmak istemedi, dönüp dönüp sarıldı, öptü bu sefer. Seni çok seviyoruz. Başarılar sevgilim" notuyla paylaştı.

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