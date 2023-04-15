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Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor eleme adayı kim oldu? İletişim ödülünden renkli anlar

15.04.2023 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı izleyiciler tarafından merak edildi. TV8'de yayınlanan yarışma programı dün akşam dokunulmazlık oyunuyla ekrana geldi. Survivor 2023 sezonu heyecan dolu mücadeleleriyle TV8 ekranlarındaki yayın macerasına devam ederken büyük finale de adım adım yaklaşılmaya başlandı. Peki Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor eleme adayı kim oldu? İletişim ödülünden renkli anlar

Survivor yarışmacıları ödül kazanabilmek için Anlat Bakalım oyununda ter döktüler. Survivor 14 Nisan 2023 günü yeni bölümünde ödül kazanan takım belli oldu. Kıran kırana geçen Bil Bakalım mücadelesinin kazananı izleyiciler tarafından merak edildi. Her bölümü ayrı heyecana sahne olan Survivor, geçtiğimiz gün yine eleme adayının belli olduğu bölümle ekrana gelmişti. İşte dün yaşananlar...

SURVIVOR ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam ödül oyunu heyecanı yaşandı. Anlat Bakalım oyunuyla ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele verilen gecede, oyunun kazananı belli oldu. Oyunu mavi takım kazandı.
Kazanan takım Dominik sokaklarında alışverişe çıktı.

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Geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanmıştı. Mavi takımın aralarından bir yarışmacıyı yazdığı konsey sonunda Survivor eleme adayı Merve olmuştu.

İLETİŞİM ÖDÜLÜNDEN EĞLENCELİ ANLAR

Geçtiğimiz gün iletişim ödülü oyunu oynanmış ve kırmızı takım oyunun galibi olmuştu. Dün akşam ekrana gelen bölümde kırmızı takımdaki yarışmacılara arkadaşlarından videolar gösterildi.

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Murat Eken'in arkadaşının videosunu izlerkenki yüz ifadeleri ve Nefise'nin duygusallığı geceye damgasını vuran olaylardan oldu. Sosyal medya kullanıcıları Murat Eken ve Nefise için çokça yorumda bulundular.


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