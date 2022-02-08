Survivor Barış Murat Yağcı'nın eski aşkı ünlü şarkıcı çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Survivor 2020 sezonundaki arkadaşı Nisa Bölükbaşı ile yaklaşık 1 yıllık bir ilişki yaşayan Barış Murat Yağcı, şimdilerde hayatına tek başına devam ediyor. Yağcı'nın eski sevgilileri arasında öyle bir isim var ki, görenler şaşıp kaldı.

1991 yılında İzmir'de dünyaya gelen Barış Murat Yağcı, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdi. Ardından Anadolu Üniversitesi'nde Spor Yönetimi okudu.

Best Model of Turkey'de fotomodel seçildikten sonra oyunculuğa adım atan Barış Murat Yağcı, 2014 yılında yer aldığı Kocamin Ailesi dizisiyle geniş kitlelerce tanındı.

Kiralık Aşk, Şevkat Yerimdar, Sosyetik Gelin gibi yapımlarda rol alan Barış Murat Yağcı, 2020 yılında katıldığı Survivor ile ününe ün kattı.

Survivor 2020 yarışmacısı Nisa Bölükbaşı ile Survivor sonra erdikten sonra aşk yaşayan Barış Murat Yağcı'nın eski sevgilileri merak konusu oldu.

Barış Murat Yağcı'nın en bilinen ilişkilerinden biri Alman model Brenda Patea oldu.

Brenda Patea, Barış Murat Yağcı'dan sonra ünlü tenisçi Alexander Zverev ile aşk yaşadı.

2020 yılında tenisçi sevgilisinden hamile olduğunu duyuran Brenda Petea, şimdilerde çocuğuyla karelerini Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Brenda Petea'nın cesur Instagram paylaşımları, oldukça dikkat çekiyor.

Barış Murat Yağcı'nın adı, bir dönem ünlü şarkıcı İrem Derici ile aşk dedikodularına karıştı.

Birlikte görüntü vermekten kaçınan ikili, konu hakkında uzun süre sessizliğini korumuş ancak sonrasında aşk iddialarını yalanlamışlardı.

Barış Murat Yağcı, yakın zamanda Nisa Bölükbaşı ile birlikte oldu.

Anlaşamayan ikili, sessiz sedasız ayrılsa da, büyük aşkın yankıları hala sürüyor.

Nisa Bölükbaşı, geçtiğimiz günlerde Survivor kameralarına verdiği röportajda, ''Hayatımın en kötü bir senesini geçirdim onun yüzünden'' diyerek, eski aşkına sitem etmişti.

Bölükbaşı, ''Telefonlarımı falan da karıştırıyordu. Şifremi değiştirip yine karıştırıyordu. Annemle olan konuşmalar Çekce, onları bile tercüme edip bakıyordu.'' diyerek gözyaşlarına boğulmuştu.



