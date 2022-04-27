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Survivor'da böyle ödül görülmedi! Acun Ilıcalı'dan Hull City hamlesi...

27.04.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de Hull City'i satın alıp sonrasında üst sıralara taşıyan Acun Ilıcalı'dan flaş bir hamle geliyor. Survivor ile Hull City'i entegre etmek isteyen başarılı televizyoncu yapacağı bir ödül oyununda yarışmacıları stadyuma götürecek. Bunun hazırlığında olan Ilıcalı büyük bir sürprize imza atacak.

Survivor'da böyle ödül görülmedi! Acun Ilıcalı'dan Hull City hamlesi...

Futbola sevgisiyle bilinen Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda İngiltere'den Hull City'i alarak büyük bir sürprize imza atmıştı. Ilıcalı'nın Hull ile ilgili planladığı Survivor düşüncesi ortaya çıktı.

ILICALI: TEK İSTEDİĞİM ŞEY BAŞARI

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Daha önce verdiği röportajda gelecek sezon çok daha iyi bir performans göstereceklerini söyleyen Ilıcalı, "Takımı hayal ettiğimiz yere götüreceğimiz konusunda iyimserim. Taraftarla yeni bir dönemi bekliyordu ve onları mutlu etmek için buradayım. Omuzlarımızda büyük bir yük var. Sadece iş için burada değilim. Zaten bir işim var. Buraya para kazanmak için de gelmedim. Tek istediğim şey başarı." dedi.

SURVİVOR YARIŞMACILARINI MAÇA GÖTÜRECEK

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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın, sezonun son maçı için sürpriz bir hazırlık içerisinde olduğu ortaya çıktı. Hull Daily Mail'deki habere göre, sezonun kapanışı olacak Nottingham Forest karşılaşmasında stadyuma, Survivor programından bir grup yarışmacıyı getirmeyi planlıyor.

MAÇIN ARDINDAN UÇAKLA GERİ DÖNECEKLER

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Dominik'ten uçakla karşılaşma için getirilecek grubun Humberside Havaalanı'nı kullanacakları, maçın ardından Dominik Cumhuriyeti'ne dönecekleri belirtildi. Survivor'dan gelecek grubun, maçın devre arasında seyircilerin karşısına çıkarılmasının beklendiği ifade edildi. Acun Ilıcalı'nın satın aldığı kulübü Avrupa çapında daha tanınır hale getirmek için girişimlerde bulunduğu belirtildi. Bu son organizasyondaki girişime de dikkat çekildi.


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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
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