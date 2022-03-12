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Survivor'da eleme adayı kim oldu? 11 Mart Survivor All Star'da dokunulmazlığı kim kazandı?

12.03.2022 01:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'ın 11 Mart Cuma ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Birleşme partisi öncesinde hızlandırılmış elemelerin başladığı Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu parkurda mücadele etti. Kaybeden takımda ise eleme adayı ve sürgün adasına gidecek ismi belirlemek için oylama yapıldı. Peki Survivor'da eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına hangi yarışmacı gitti?

Survivor'da eleme adayı kim oldu? 11 Mart Survivor All Star'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor 2022 All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise sürgün adasına giden ve eleme potasına giren yarışmacı belirlendi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu parkurda kıyasıya mücadele etti. Survivor'da dokunulmazlık yarışının ilk turunda kadınlar yarışını 8-3 skor ile ünlüler takımı kazandı. İkinci turda ise erkekler yarıştı ve erkekler yarışını gönüllüler kazandı.

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En iyiler yarışını 3-2'lik skor ile gönüllüler takımı kazandı. Böylelikle gönüllüler dokunulmazlığı alan takım oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı ada konseyinde oylama yaptı.

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Oylamada adı en fazla yazılan Sercan eleme adayı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Sercan Yıldırım
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