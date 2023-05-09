Survivor'da kaza! Herkesin yüreği ağzına geldi: Cansu'nun haykırışları adayı inletti, Nefise sinir krizi geçirdi!

Survivor'da büyük finale adım adım yaklaşılırken kırmızı ve mavi takım arasındaki rekabetin dozu da giderek artıyor. TV 8'in sevilen yarışması Survivor'da haftanın 4. dokunulmazlık oyunu oynandı. Rakipler birbirlerini havuza düşürmeye çalıştı. Dengesini kaybeden Asena Cansu'nun da havuza düşmesine neden oldu. Survivor yarışmacıları Cansu'nun haykırışı sebebiyle paniğe kapıldı.

SURVIVOR YARIŞMACILARINI PANİK EDEN KAZA

Çığlıkları adayı inleten Cansu'nun "Ayağım çok kötü" diyerek sızlandığı görüldü.

Yarışmacı arkadaşlarının yardım ettiği Cansu'nun durumu bu akşam ekrana gelecek olan bölümle netleşecek.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ: "YEMİN EDİYORUM, YETER!"

Öte yandan Oyun sebebiyle iyice gerilen Nefise'nin "Yemin ediyorum yeter, yeter! Sinir krizi geçiriyorum, yeter!" diyerek yerde dövündüğü görüldü.



