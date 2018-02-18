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Survivor'da kim elendi? (2018 - 7. Bölüm) Konseyde kimler eleme adayı olarak gösterildi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.02.2018 23:09 | Son Güncelleme

Survivor 2018'de ilk dokunulmazlık oyunu oynandı, bunu bireysel dokunulmazlık oyunu takip etti. Bu oyunların sonucunda konseyde eleme potasına girecek isimleri belirleyecekler ortaya çıktı. Gönüllüler'in 3 isim belirlemek durumunda kaldığı konseyde eleme potasına kimler girdi? Survivor'da kimin eleneceği ne zaman belli olacak? Konseyde kimin ismi yazıldı, İşte Survivor 2018'den ilk eleme adayları...

Survivor'da kim elendi? (2018 - 7. Bölüm) Konseyde kimler eleme adayı olarak gösterildi?

Survivor 2018'de dokunulmazlık heyecanı ve eleme konseyi vardı. Takım çalışması gerektiren dokunulmazlık oyununda All-Star takımı erkenden öne geçti. Gönüllüler takımı bir ara toparlar gibi olsa da konsantrasyon dağıldı ve ünlüler arayı açarak 10-3 gibi farklı bir skor ile dokunulmazlık oyununu kazandılar. Böylece gönüllüler kendi içlerinden üç isim belirlemek zorunda kaldılar.

GÖNÜLÜLER TAKIMINDA HUZURSUZLUK OYLAMASI

Konseyde önce Gönüllüler takımının neden kazanamadığı üzerine konuşulduktan sonra oylamalara geçildi. Oylamada ağırlıklı olarak verilen oylarda adanın huzuru neden olarak gösterildi. Fevri çıkışları nedeniyle Cumali adı en çok yazılan isim oldu ve ilk eleme adayı oldu. Oylamada tüm oylara bakmaya gerek olmadı. Cumali'nin adı 5, Yağmur ile Marcus'un adının 1'er kere çıkınca eleme potasına giren ilk kişi Cumali oldu.

Cumali 5-6 yıldır başvurduğunu ve dürüstlüğe önem verdiğini söyledi. Oylama öncesi Anadolu'nun desteğinin arkasında olduğunu ifade etti.

YAĞMUR SEÇİLDİ

Bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı Funda, takımın gidişatını düşünerek Yağmur'u seçtiğini söyledi. Yağmur, seçildiği için Funda'ya alınmadığını ve yarışmaya kendi olarak geldiğini giderse de kendi olarak gideceğini ifade etti. Kalırsa kimseyle problemi olmadığını herkesten daha çok çalışacağını açıkladı.

En iyi performansa sahip oyuncu olarak bireysel dokunulmazlık kazanan Ramazan ise eleme potası için Marcus'un ismini verdi. Marcus, Ramazan'ın iyi bir arkadaşı olduğunu ve güçlü oyuncuların takımda bırakılarak azalmak konusunda hem fikir olduğunu SMS'e düşmek takım için iyi olacaksa kendisi için sorun olmadığını söyledi.

SURVİVOR 2018'DE İLK ELENEN İSİM NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Survivor 2018, oylaması başladıktan sonra programın kapanışında Acun, Gönüllüler takımı ile ilgili ilginç bir anekdot paylaşıp Survivor'dan elenecek ilk kişinin Salı akşamı belli olacağını ilan etti.

VAR MISIN YOK MUSUN YARIŞMACISININ OĞLU!

Acun oylama devam ederken Gönüllüler takımında bir oyuncu ile ilgili ilginç bir bilginin olduğunu söyledi. Var mısın Yok Musun yarışmasının efsane yarışmacılarından birinin oğlunun Gönüllüler takımında olduğunu ifade ederek şaşırttı. Melih'in var Mısın Yok musun yarışmasında 225 bin TL'yi reddedip kendi kutusuna giden ve Acun'un kariyerinde karşılaştığı en dikkat çekici yarışmacının oğlu olduğunu açıkladı.

Survivor 2018: Dokunulmazlık oyununu ve bireysel dokunulmazlğı kim kazandı?Survivor 2018: Dokunulmazlık oyununu ve bireysel dokunulmazlğı kim kazandı?
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