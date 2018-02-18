Survivor'da kim elendi? (2018 - 7. Bölüm) Konseyde kimler eleme adayı olarak gösterildi?

Survivor 2018'de dokunulmazlık heyecanı ve eleme konseyi vardı. Takım çalışması gerektiren dokunulmazlık oyununda All-Star takımı erkenden öne geçti. Gönüllüler takımı bir ara toparlar gibi olsa da konsantrasyon dağıldı ve ünlüler arayı açarak 10-3 gibi farklı bir skor ile dokunulmazlık oyununu kazandılar. Böylece gönüllüler kendi içlerinden üç isim belirlemek zorunda kaldılar.

GÖNÜLÜLER TAKIMINDA HUZURSUZLUK OYLAMASI

Konseyde önce Gönüllüler takımının neden kazanamadığı üzerine konuşulduktan sonra oylamalara geçildi. Oylamada ağırlıklı olarak verilen oylarda adanın huzuru neden olarak gösterildi. Fevri çıkışları nedeniyle Cumali adı en çok yazılan isim oldu ve ilk eleme adayı oldu. Oylamada tüm oylara bakmaya gerek olmadı. Cumali'nin adı 5, Yağmur ile Marcus'un adının 1'er kere çıkınca eleme potasına giren ilk kişi Cumali oldu.

Cumali 5-6 yıldır başvurduğunu ve dürüstlüğe önem verdiğini söyledi. Oylama öncesi Anadolu'nun desteğinin arkasında olduğunu ifade etti.

YAĞMUR SEÇİLDİ