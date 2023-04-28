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Survivor'da kim elendi, kim gitti? Ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? Göz yaşları sel oldu!

28.04.2023 00:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor aile ödülü ve eleme gecesi ile ekranlara geldi. Kırmızı ve Mavi takımın kıyasıya mücadelesine sahne olan yarışma, duygusal anlara sahne oldu. 15 Ocak'ta yayın hayatına başlayan Survivor, ödül oyununu kazanan yarışmacıları aileleriyle buluşturuyor. İki aşamalı olan oyunun ilk ayağı dün akşam oynandı. Peki, Survivor'dan kim elendi, kim gitti? Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım?

Survivor'da kim elendi, kim gitti? Ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? Göz yaşları sel oldu!

Survivor'da bu akşam çifte heyecan yaşandı. Hem aile ödül oyunu hem de eleme heyecanının yaşandığı gecede yarışmacılar oldukça zorlandı. Kullanıcılar Survivor elenen yarışmacıyı sorguluyor. İşte Survivor aile ödülü kazananı ve Survivor elenen yarışmacı ile ilgili detaylar...

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Cansu, Asena, Aziz, Ertuğ ve Halil İbrahim'in eleme adayı olduğu gecede sms oylaması sonucu Survivor'dan elenen yarışmacı Halil İbrahim Göker oldu.

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İlk etapta fenomenler takımında yarışan ve daha sonra kırmızı takımda ter döken Survivor Halil İbrahim Göker, oylamada en az smsi alarak Survivor'a veda etti.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor ödül oyununda yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. 26 Nisan'da ilk etabı oynanan oyunu mavi takım kazanıştı. Dün akşam oynan oyunu da kırmızı takım kazandı. Daha sonrasında 5 oyunluk bir yarış düzenlendi ve kazanan kırmızı takım oldu.

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Yarışmacıların aileleriyle görüşmeleri esnasında duygusal anlar yaşandı. Kısa süreli olarak ekrana gelen ödülün detayları cumartesi günü tam olarak izleyicilere gösterilecek.

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