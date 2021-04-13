Survivor'da Merve Aydın sakatlandı! Survivor Merve'nin burnuna ne oldu? Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Survivor 69. yeni bölümde takımlar, iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Aileleriyle iletişim kurmak isteyen yarışmacılar, zorlu parkurda mücadele etti. Ancak oyun sırasında herkesi korkutan bir sakatlık yaşandı.

Ünlüler takımı yarışmacısı Merve Aydın oyun sırasında parkurdaki engele burnunu feci şekilde çarptı.

Burnu kanlar içinde kalan Merve'nın yardımına Doktor Metin Kuş yetişti.

SURVİVOR MERVE AYDIN’IN SON DURUMU NE?

Merve, oynamak istemesine rağmen Doktor Metin Kuş tedbir amacıyla izin vermedi.



Metin Kuş'un 'Merve oynayamazsın' demesi üzerine Merve, "Metin ağabey durursa oynayabilirim. Ben alışkınım" dedi.

Acun Ilıcalı da Merve'nin yanına gelerek, "Geçmiş olsun. Daha kötüsünden saklasın Allah. Burun çok hassas. O kırığın çok düzgün bir şekilde toparlanması lazım" dedi.

Burnu kırılan Merve Aydın yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Takım arkadaşları ise Merve'nin yaşadığı sakatlık nedeniyle gözyaşlarını tutamadı.

Hastaneye götürülen Merve'nin tam olarak son durumu ilerleyen günlerde belli olacak.





