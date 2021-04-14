Survivor'da kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincisi kim oldu? İşte 13 Nisan Survivor'dan elenen yarışmacı

Survivor Türkiye’de bu haftanın dokunulmazlık oyunlarının ikisini de ünlüler takımı kazandı. Survivor konseylerinde yapılan oylamalarla gönüllüler takımından ilk iki aday belli olmuştu. Survivor son bölümde ise gönüllülerde sms birincisi olan yarışmacı son eleme adayını belirledi.
Survivor Türkiye'de yarışmacılar için duygusal önemi olan iletişim oyunu oynandı. Elenen adayın belirleneceği ada konseyinden önce iletişim ödülünde mücadele eden ünlüler ve gönüllüler arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı.
Survivor iletişim oyununda skor 9-9'a gelince oyun bayrak yarışına kaldı. Bayrak yarışında ünlülerden Sergen - Melis, gönüllülerden Steven - Aleyna çıktı. Parkurdaki türlü engelleri aşan yarışmacılar, finalde iki kez beş topu düşürmesi gerekiyordu. Atışlarda Sergen, çok farklı bir şekilde kazanarak skoru 10-9 yaptı. Böylece iletişim oyununu ünlüler kazandı.
Oyunu kazanan ünlüler takımı diledikleri bir akraba veya arkadaşlarından iki isim söyleyerek ve onlardan gelen sesli mesajı dinleme şansı buldu.
Survivor’da bu hafta gönüllüler takımı için sms halk oylaması yapıldı.
Gönüllüler takımında bu hafta sms oylaması birincisi Aleyna Kalaycıoğlu oldu.
Oylamada çıkan sürpriz sonucu duyan Aleyna Kalaycıoğlu gözyaşlarını tutamadı.
Survivor 2021’de bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da ünlüler kazandı. Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımındaki ada konseylerindeki oylamalar sonucunda Hanzade ve Aleyna Çalışkan elemeye kalan ilk iki yarışmacı oldu.
Gönüllüler takımında haftanın sms birincisi olan Aleyna Kalaycıoğlu ise 3. eleme adayını belirledi. Aleyna, Dora'yı eleme adayı yaptı. Böyle Survivor'da bu hafta elemeye kalan isimler Dora, Hanzade ve Aleyna Çalışkan oldu.
Survivor 2021'de bu hafta eleme kalan gönüllüler takımı yarışmacıları Dora, Hanzade ve Aleyna Çalışkan arasında sms oylamasında en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı.
Oylama sonucuna göre Survivor'dan bu hafta elenen isim ise Hanzade Ofluoğlu oldu.
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