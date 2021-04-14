Survivor'da kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincisi kim oldu? İşte 13 Nisan Survivor'dan elenen yarışmacı

Survivor Türkiye’de bu haftanın dokunulmazlık oyunlarının ikisini de ünlüler takımı kazandı. Survivor konseylerinde yapılan oylamalarla gönüllüler takımından ilk iki aday belli olmuştu. Survivor son bölümde ise gönüllülerde sms birincisi olan yarışmacı son eleme adayını belirledi.

SURVİVOR’DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye'de yarışmacılar için duygusal önemi olan iletişim oyunu oynandı. Elenen adayın belirleneceği ada konseyinden önce iletişim ödülünde mücadele eden ünlüler ve gönüllüler arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı.

Survivor iletişim oyununda skor 9-9'a gelince oyun bayrak yarışına kaldı. Bayrak yarışında ünlülerden Sergen - Melis, gönüllülerden Steven - Aleyna çıktı. Parkurdaki türlü engelleri aşan yarışmacılar, finalde iki kez beş topu düşürmesi gerekiyordu. Atışlarda Sergen, çok farklı bir şekilde kazanarak skoru 10-9 yaptı. Böylece iletişim oyununu ünlüler kazandı.

Oyunu kazanan ünlüler takımı diledikleri bir akraba veya arkadaşlarından iki isim söyleyerek ve onlardan gelen sesli mesajı dinleme şansı buldu.