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Survivor'da ortalık karıştı! Merve Asena'yla tartışıp sinir krizi geçirdi!

07.04.2023 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da bu akşam takımlar epey gerildi. Geçtiğimiz haftalarda Merve'yle kavga eden ve fiziksel temasta bulunan Asena, yine Merve'yle tartıştı. Tartışmanın ardından Merve sinir krizi geçirerek etrafı dağıttı, oyun alanının dışına çıktı.

Survivor'da ortalık karıştı! Merve Asena'yla tartışıp sinir krizi geçirdi!

Acun Ilıcalı'nın deyimiyle gelmiş geçmiş en zor Survivor, yarışmacıları oldukça zorluyor. Her bölümde ayrı bir olay olan yarışmada bu akşam ortam iyice gerildi. Eleme konseyinin de yapıldığı akşama Merve ve Asena tartışması damga vurdu.

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Asena ile eşleşen Merve, oyunu Asena'nın kazanmasıyla oldukça gerildi. Asena'nın gülmesi sonrasında sinir krizi geçiren Merve'yi takım arkadaşları Halil ve Ertuğ sakinleştirmeye çalıştı.

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"BURAYA BUNUN İÇİN GELMEDİM"

Kriz geçirip oyunun alanının dışına çıkan Merve isyan etti. Asena ile olan kavgasında fiziksel temasa maruz kalan Merve, bugünkü yarış sonrasında Asena'nın kendisine gülmesi ve kazanma sevinci yapmasıyla çileden çıktı.

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Bağırarak önce oyun alanını dağıtan sonrasında da alanın dışına çıkan Merve, " Gülüyor ya. Karşıma geçmiş gülüyor. Buraya bunun için mi geldim ben? Bunun için gelmedim. Böyle olacağını söyleseydiniz gelmezdim" dedi.

"KENDİME SAYGIMI KAYBETTİM"

Ağlayarak oyun alanından çıkan Merve'yi Halil ve Ertuğ sakinleştirmeye çalıştı. Takım arkadaşlarına " Ben kendime olan saygımı kaybettim. Faul yapmasın diyorum yapıyor" diyerek sert çıktı.

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Konseyde Acun Ilıcalı Asena'yı kesin bir dille uyardı. Ilıcalı Asena'ya "Survivor dışında gayet sempatiksin ama burada canavarlaşmana izin vermeyeceğim" dedi.

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