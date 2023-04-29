Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? Suvivor haftanın ilk eleme adayı kim oldu? Bireysel yarışlara az kaldı!

Survivor yarışmacıları dokunulmazlığı alarak eleme potasına çıkmamak için mücadele ettiler. Survivor 29 Nisan 2023 günü yayınlanan bölümün sonunda eleme adayı belli olacak. Kıran kırana geçen dokunulmazlık mücadelesinin kazananı izleyiciler tarafından merak edildi. Her bölümü ayrı heyecana sahne olan Survivor'da en son sosyal medya fenomeni Survivor Halil İbrahim Göker adadan ayrılmıştı. İşte yeni bölümde yaşananlar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM?

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele verilen gecede, oyunun kazananı henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde Survivor Halil İbrahim Göker adadan ayrılan isim olmuştu. Kırmızı takımda yarışan yarışmacının elenmesi hem izleyicileri hem de takım arkadaşlarını oldukça üzmüştü.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyununun kazanan takım belli olduktan sonra eleme adayı da belirlenecek. Gecenin sonunda kaybeden takım, Acun Ilıcalı'nın sunduğu konseyde aralarından bir yarışmacıyı yazacaklar.

"YAPAMIYORUM..."

Survivor'da Mavi Takım'da yarışan Özgür, dokunulmazlık mücadelesinin verildiği gecede iyi performans sergileyemeyince isyan etti.

Kaydırak etabının oynandığı mücadelede, Barış Telli'ye karşı sayı kaybeden Özgür, "Yapamıyorum, olmuyor. Atamıyorum" diyerek serzenişte bulundu. Sakinleşmek isteyen Özgür, soluğu denizde aldı.



