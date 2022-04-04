Survivor Evrim ve Edis arasındaki bu gerçek şoke etti! Kimse bilmiyordu

Evrim Keklik, 2020 yılında olduğu gibi 2022 Survivor'ında da adından sıkça söz ettiriyor. Dokunulmazlık oyununda 5'te 5 yapan Evrim Keklik sosyal medyada adından söz ettirdi.

EVRİM VE EDİS ARASINDA ŞOKE EDEN GERÇEK

Birleşme partisine adını kazıyan Evrim Keklik'in şarkıcı Edis'le olan bağlantısı ise hem Edis sevenlerini, hem de Evrim Keklik sevenlerini şok içerisinde bıraktı! Edis, Survivor All Star yarışmasında en beğenilen şarkılarını okumuştu. Martılar şarkısında tüm All Star'ın kadın yarışmacıları dans etmişti.

Kıvrak dansların yer aldığı Martılar şarkısında Edis, Evrim Keklik'e bakış atmıştı. İkilinin birbirleriyle olan yıllar öncesine dayanan tanışıklık ise ağızları açık bıraktı.



MEĞER YILLAR ÖNCE...

Survivor yarışmasının birleşme partisinde şarkılarıyla kulakların pasını silen Edis, Survivor All Star kızlarıyla birlikte danslar etmiş ve izleyenleri heyecanlandırmıştı. Edis'in Survivor yarışmacısı olan Evrim Keklik'le yıllar önce başrollerini Zeynep Dörtkardeşler, Cem Kılıç ve Ceyda Tepeliler'in paylaştığı Dinle Sevgili dizisinde yer aldıkları ortaya çıktı.



