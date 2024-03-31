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  4. Survivor Gizem sakatlanmıştı! Gizem Memiç ve Yağmur Banda Survivor'dan elendi

Survivor Gizem sakatlanmıştı! Gizem Memiç ve Yağmur Banda Survivor'dan elendi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
31.03.2024 07:05
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Survivor All Star'da şoke eden diskalifiyeler yaşandı. Günlerdir adada olmayan ve tedavisi devam eden Gizem Memiç yarışmaya devam edemeyecek. Aynı şekilde Yağmur Banda da yarışmadan diskalifiye oldu. Gizem Memiç ve Yağmur Banda'nın durumunu Acun Ilıcalı açıkladı.

Survivor Gizem sakatlanmıştı! Gizem Memiç ve Yağmur Banda Survivor'dan elendi

Gizem Memiç ve Yağmur Banda hakkında Acun Ilıcalı'dan üzen haber geldi. Survivor All Star'da 2 yarışmacı diskalifiye olmak zorunda kaldı. Ilıcalı Gizem Memiç'in 2 defa ameliyat geçirdiğini açıkladı.

Acun Ilıcalı, dizinden sakatlık yaşayan Gizem Memiç'in tüm tetkiklerinin yapıldığını ve yarışmaya devam edemeyeceğini ifade etti.

Ekran Alıntısı

YAĞMUR BANDA ADADAN AYRILDI

Acun Ilıcalı ardından da geçtiğimiz hafta bileğinden sakatlanan Yağmur Banda'nın Survivor'a dönüp dönemeyeceğini açıkladı.

Ilıcalı, ilk incelemelerde Yağmur'un bileği konusunda olumlu sonuçlar alsalar da çekilen emarda Yağmur'un bileğinde kırık olduğunu belirtti ve ekledi:

"Ne yazık ki Yağmur, Survivor'a devam edemeyecek. Ayağı alçıya alındı."

Acun Ilıcalı, takımlardaki kadın yarışmacı dengesizliği sebebiyle iki hafta üst üste erkek elemesi olacağını ifade etti.


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