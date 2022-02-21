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Survivor Hikmet sakatlandı mı? Sağlık durumu nasıl? Hikmet Tuğsuz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Survivor'da kaç sezon yarıştı?

21.02.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Hikmet, yarışmanın yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu sırasında talihsiz bir kaza geçiriyor. Parkur oyununda çark çeviren ve bir anda yere yığılan Hikmet Tuğsuz'un çark direğinin altında yere yatıp acı çektiğini gören arkadaşları yanına koşarak onu teselli etmeye çalışıyor. Peki Survivor Hikmet sakatlandı mı? Sağlık durumu nasıl? Hikmet Tuğsuz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Survivor'da kaç sezon yarıştı? Survivor Hikmet Tuğsuz'un sağlık durumuna ilişkin detaylar haberimizde...

Survivor Hikmet sakatlandı mı? Sağlık durumu nasıl? Hikmet Tuğsuz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Survivor'da kaç sezon yarıştı?

Survivor Hikmet, yarışmanın 28. bölümünde dokunulmazlık oyununda kaza geçiriyor. Dengelerin her an değiştiği dünyanın en zor yarışması Survivor 2022'de yarışmacılar arasında ipler iyice gerilirken, yarışmacılar hem aralarındaki rekabet ve anlaşmazlıkların üstesinde gelmeye çalışıyor, hem de elenme stresi yaşamamak için oyunlarda iyi bir performans sergilemeyi maçlıyor. Survivor 2022 28. bölüm fragmanında dokunulmazlık oyunu esnasında sakatlık yaşadığı gözlemlenen Survivor Hikmet'in sağlık durumu merak konusu oldu. Peki Survivor Hikmet sakatlandı mı? Sağlık durumu nasıl? Hikmet Tuğsuz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Survivor'da kaç sezon yarıştı? Survivor Hikmet ile ilgili detaylara ve Survivor 2022'nin 28. bölümünde yaşananlara haberimizde yer verdik.

Survivor Hikmet sakatlandı mı? Sağlık durumu nasıl?

SURVİVOR HİKMET SAKATLANDI MI?

Survivor Hikmet, Survivor All Star'ın 28. bölümünde dokunulmazlık oyunu sırasında sakatlanıyor. Hikmet Tuğsuz'un da aralarında olduğu Survivor yarışmacıları, günün sonunda konseye gidip aralarından bir yarışmacıyı eleme potasına sokmak istemedikleri için oyun sırasında güçlü bir performans ortaya koyuyorlar. Oyun esnasında yaşanan adrenalin kazaya sebebiyet verebiliyor.

Survivor Hikmet sakatlandı mı? Sağlık durumu nasıl?

Parkur oyunu sırasında çark çeviren Hikmet Tuğsuz'un yarışmanın 28. bölüm fragmanında yere yığılığı ve acılar içerisinde kıvrandığı görülüyor.

Survivor Hikmet sakatlandı mı? Sağlık durumu nasıl?

SURVİVOR HİKMET SAĞLIK DURUMU NASIL?

Survivor Hikmet Tuğsuz, çark direğinin altında kıvranırken, yarışmacı arkadaşları korkarak yanına gidiyor ve ona destek olmaya çalışıyor. Survivor Hikmet'in sağlık durumu ve yaşanan olayın detayları Survior All Star'ın bu akşam 20.00'da ekrana gelecek olan 28. bölümünde netleşecek.

Survivor Hikmet sakatlandı mı? Sağlık durumu nasıl?

Hikmet Tuğsuz'un sağlık durumuna ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

Survivor Hikmet sakatlandı mı? Sağlık durumu nasıl?

HİKMET TUĞSUZ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

16 Kasım 1986'da Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğan Hikmet Tuğsuz 35 yaşındadır. Tuğsuz'un başarısını keşfeden antrenörler onu atletizm branşına yönlendirdi. Birden fazla alanda başarı sergileyen Tuğsuz hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı.

Survivor Hikmet sakatlandı mı? Sağlık durumu nasıl?

Tuğsuz üniversitenin ardından hem antrenörlük hem sporculuk yaptı. En son Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi değerli sporculara antrenörlük yaptı.

Survivor Hikmet sakatlandı mı? Sağlık durumu nasıl?

HİKMET TUĞSUZ SURVİVOR'DA KAÇ SEZON YARIŞTI?

Hikmet Tupsuz daha önce Survivvor 2019'da da yarıştı. Suvivor'ın 2019 yılında ekrana gelen sezonuna katılan Hikmet Tuğsuz, yaşadığı talihsiz bir sakatlıktan dolayı Survivor macerasını yarıda bırakmak zorunda kaldı.

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