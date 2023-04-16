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Survivor ikinci dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım? Survivor eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı açıkladı

16.04.2023 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor dokunulmazlık oyunu ile ekranlara geldi. Eleme potasına girmemek için mücadele veren yarışmacılar, izleyicilere de seyir zevki yaşattı. Son dönemde oldukça çalkantılı geçen Survivor'ın yeni bölümü yakından takip edildi. Peki, Survivor ikinci dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım? Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor ikinci dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım? Survivor eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor yarışmacıları dokunulmazlığı alarak eleme potasına çıkmamak için mücadele ediyorlar. Survivor 16 Nisan 2023 günü yeni bölümünde ikinci eleme adayı belli olacak. Kıran kırana geçen dokunulmazlık mücadelesinin kazananı izleyiciler tarafından merak edildi. Her bölümü ayrı heyecana sahne olan Survivor, dün ilk eleme adayının belli olduğu bölümle ekrana geldi. İşte dokunulmazlık oyununda yaşananlar...

SURVIVOR İKİNCİ DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Survivor bu akşam dokunulmazlık oyunu heyecanıyla ekrana geliyor. Adada daha fazla kalabilmek için mücadele veren yarışmacılar, parkurlarda oldukça zorlandı. Kıran kırana mücadele ile geçen bölümde dokunulmazlık oyununun kazananı gecenin sonunda belli olacak.

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SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor eleme adayları dokunulmazlık oyunun ardından belli olacak. Acun Ilıcalı'nın sunduğu konseyde dokunulmazlığı kaybeden takım, takım arkadaşlarından birini eleme potasına sokacak. Dün akşam yayınlanan bölümde kırmızı takımda en çok oyu alan Survivor Halil İbrahim Göker haftanın ilk eleme adayı oldu.

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