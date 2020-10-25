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Survivor Mert Öcal’dan şaşırtan sitem! ‘Bunalıyorum’

25.10.2020 16:36 | Son Güncelleme:
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Survivor Mert Öcal’dan şaşırtan sitem! ‘Bunalıyorum’

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katıldıktan sonra popülaritesini arttıran Mert Öcal aşk haberiyle gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Ekranlara geri dönmek için gün sayan yakışıklı yarışmacı çıkan aşk haberlerine sosyal medya paylaşımıyla sert bir şekilde cevap verdi.

Survivor yarışması için 4 ay boyunca Dominik Cumhuriyeti’nde kalan Mert Öcal, programın bitmesiyle soluğu yaz tatilinde almıştı. Uzun bir yaz tatili yaparak dinlenen isim Survivor’da beraber yarıştığı arkadaşlarıyla da görüşmeyi tercih etmişti. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Mert Öcal’ın yaptığı paylaşımlar da gündeme oturmuştu. Karşılıklı beğeni ve yorumlaşmaların ardından Mert Öcal’ın yarışmacı arkadaşı Evrim Keklik’le ilişki yaşadığı iddia edilmişti. İddialara karşı uzun süre sessizliğini koruyan ikili sonunda haberleri yalanlamıştı.

Evrim Keklik’le ilişkisi olmadığını belirten Mert Öcal’ın adı bu sefer de ünlü sunucu Saba Tümer’le yakıştırılmaya başlandı. Acun Ilıcalı’nın aracılığıyla bir araya gelen ikiliden Saba Tümer’in Mert Öcal’a olan hayranlığını açık bir şekilde dille getirmesi aşk söylentilerini güçlendirdi. Aşk haberleri tazeliğini korurken Mert Öcal’ın Saba Tümer’in siyah bikinisiyle çekilen fotoğrafına, “Acılara yürüyorum korkmuyorum" yorumunu yapması dikkatleri çekti. İkilinin arasında geçen diyaloglardan sonra aşk haberlerinin sayısı arttı. Aşk haberlerine Mert Öcal sosyal medya hesabından açıklama yapmayı tercih etti.

‘BUNALIYORUM’

mert öcal

Evrim Keklik ile iyi anlaştıklarını ancak aralarında duygusal anlamda bir yakınlaşma olmadığını belirten Mert Öcal’ın adı bu sefer de ünlü sunucu Saba Tümer’le anılmaya başlandı. Saba Tümer ile haklarında çıkan aşk iddialarına sosyal medya hesabından cevap veren Mert Öcal bunaldığını ifade etti. Öcal gönderisine, “Bunalıyorum bazen alt metin girmekten...” notunu ekledi.

Saba Tümer bikinili pozunu paylaştı! Mert Öcal yorumuyla dikkat çektiSaba Tümer bikinili pozunu paylaştı! Mert Öcal yorumuyla dikkat çekti
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