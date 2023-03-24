Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor'da eleme ne zaman?

Survivor'da ödül oyununun kazananı ve eleme potasına çıkan isimler sorgulanmaya başladı. Dominik'te heyecanın yükseldiği Survivor'da bu akşam 'Bil Bakalım' oyunu oynandı. Geçen hafta Zeynep'in ayrılması nedeniyle yarışmacılar büyükbir şaşkınlığa uğramıştı. İşte 24 Mart Survivor'da kazanan takım, eleme adayları ve yaşananlar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM?

Survivor'da bu akşam geleneksel bir oyun olan Bil Bakalım oynandı. Yarışmacıların birbirlerine yasaklı kelimeleri kullanmadan kartlardakileri anlatmaya çalıştığı gecede izleyicilere eğlenceli anlar yaşatıldı.

Bu akşamki yarışmayı zorlu geçen yarışın ardından ünlüler takımı kazandı.

SURVİVOR ELEME NE ZAMAN?

Survivor eleme gecesi yarın gerçekleşecek. Her hafta farklı günlerde eleme yapılmasına izleyiciler tepki göstermişti. Bu konuda herhangi bir düzenleme yapılacak mı merakla bekleniyor.

Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları sonucunda eleme adayları belirlendi. Bu haftanın eleme potası isimleri Aziz, Murat Eken, Asena, Barış ve Elanur oldu.

