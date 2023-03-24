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Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor'da eleme ne zaman?

24.03.2023 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da bu akşam yine ödül oyunu oynandı. Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayları merak konusu oldu. Ünlüler ile gönüllüler takımının yarışmacıları hem ödülü kazanmak hem de dokunulmazlığı alıp eleme potasına çıkmamak için kıyasıya mücadele etti. Peki Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor'da eleme ne zaman? İşte detaylar...

Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor'da eleme ne zaman?

Survivor'da ödül oyununun kazananı ve eleme potasına çıkan isimler sorgulanmaya başladı. Dominik'te heyecanın yükseldiği Survivor'da bu akşam 'Bil Bakalım' oyunu oynandı. Geçen hafta Zeynep'in ayrılması nedeniyle yarışmacılar büyükbir şaşkınlığa uğramıştı. İşte 24 Mart Survivor'da kazanan takım, eleme adayları ve yaşananlar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM?

Survivor'da bu akşam geleneksel bir oyun olan Bil Bakalım oynandı. Yarışmacıların birbirlerine yasaklı kelimeleri kullanmadan kartlardakileri anlatmaya çalıştığı gecede izleyicilere eğlenceli anlar yaşatıldı.

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Bu akşamki yarışmayı zorlu geçen yarışın ardından ünlüler takımı kazandı.

SURVİVOR ELEME NE ZAMAN?

Survivor eleme gecesi yarın gerçekleşecek. Her hafta farklı günlerde eleme yapılmasına izleyiciler tepki göstermişti. Bu konuda herhangi bir düzenleme yapılacak mı merakla bekleniyor.

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Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları sonucunda eleme adayları belirlendi. Bu haftanın eleme potası isimleri Aziz, Murat Eken, Asena, Barış ve Elanur oldu.

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