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Survivor ödül oyununu kim kazandı? Sezonun en farklı galibiyetini aldılar! 21 Ocak Survivor'da ödül ne oldu?

21.01.2021 22:57 | Son Güncelleme:
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Survivor ödül oyununu kim kazandı? Sezonun en farklı galibiyetini aldılar! 21 Ocak Survivor'da ödül ne oldu?

Survivor 2021'in 21 Ocak Perşembe ekrana gelen 10. bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları yemek ödüllü oyunu kazanabilmek için zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Denizdeki parkurda mücadele eden yarışmacılar karaya daha erken vararak başarılı atışlar yapmaya çalıştı. Kazanan takım ise sezonun en farklı galibiyetini almış oldu. Peki Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da ödül ne oldu?

Survivor 10. bölümde ünlüler ile gönüllüler, gündüz bölümünde nefis bir yemek ödülü için karşı karşıya geldi. Oyun öncesinde Murat Ceylan, "Size iyi gelecek sıcak bir ödül" diyerek sepeti açtı. Ödül oyununu kazanan takıma kişi başı dörder peynirli poğaça verileceği açıklandı. Survivor'da açlıkla da mücadele eden yarışmacılar poğaça ödülünü duyunca büyük sevinç yaşadı.

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SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyununda kıran kırana bir mücadele yaşandı. Tamamı denizin içine kurulu parkurda yarışmacılar, zipline, denge tahtası gibi birçok engeli aşıp sayıyı takımına kazandırmaya çalıştı.

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Açlıkla mücadele eden yarışmacılar, verilecek ödül ile biraz da olsun farklı şeyler yiyebilmek için parkurda daha hırslı oldu.
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Survivor'da sadece bir defa yemek ödülü kazanan gönüllüler takımı oyuna hızlı başladı.Gönüllüler çok iyi başladıkları ödül oyununda skoru 7-2'ye getirdi. Oyunun sonrasında ise gönüllüler, sezonun en farklı galibiyetini aldı. Survivor'da 10-3 skorla ödül oyununu kazanan takım gönüllüler oldu.


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