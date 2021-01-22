Cemal Hünal Survivor'dan diskalifiye oldu! Survivor'da Cemal Hünal'ın sakatlığı nedir?

Survivor son bölümde Acun Ilıcalı, Cemal Hünal’ın sağlık problemleri nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. Acun Ilıcalı, Cemal Hünal’ın sağlık durumu ile ilgili olarak 10 gündür değerlendirme yaptıklarını ve en son sarı alarm olan sağlık durumunun artık kırmızı alarma geçtiğini söyledi.

Ilıcalı "Cemal'in fiziksel olarak Survivor performansı sırasında bazı problemleri oldu. Bu problemleri 10 gündür doktorumuz inceliyor. Bunun sonunda da son üç gündür önce 'sarı alarm' dedi, sonra 'çok iyi görmüyorum' dedi. Bugün itibarıyla geldiği durum açıkçası pozitif değil. Bizim için en önemli şey sizin sağlığınız. Ben riskten korkmam ancak risk almadığım şey yarışmacılarımızın sağlığı, Cemal Hünal'ın Survivor'a devam etme şansı bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

KARARI DUYAN CEMAL HÜNAL GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Cemal Hünal ise Acun Ilıcalı'nın açıklamalarıyla büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan Hünal "Çok erken oldu. Ben arkadaşlarımı bırakmaya hiç hazır değilim. Adayı da bırakmaya hazır değilim. Burada geçirdiğim bir günü hiçbir zaman unutmayacağım. Çok iyi arkadaşlar kazandım. Çok değerli bir ekiple tanıştım. İnsanlar hakkında çok şey öğrendim" dedi.