Survivor Sabriye gözyaşlarına boğuldu

Survivor yarışmasıyla tanınan Sabriye Şengül, tarihte ilk kadın Türk MMA dövüşçüsü olarak çıktığı kafes dövüşünün 32. saniyesinde Hollandalı rakibine nakavt oldu.
MMA'ye katılan ilk Türk sporcu olarak göğsümüzü kabartan Sabriye Şengül, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına katıldı. Maç sırasında yaşadıklarını anlatan Sabriye, "Yapmamam gerken hamleleri yaptım, hocamı dinlemedim, rakibime değil, hırsıma yenildim" diyerek gözyaşlarına boğuldu
Rakibinin MMA'da oldukça tecrübeli olduğunu dile getiren milli sporcu, daha önce kafes dövüşüne çıkmadığını yenilse bile bunun büyük bir başarı olduğunu söylerken, hakkında yapılan "32 saniyede nakavt oldu" yorumlarına kırıldığını ifade etti.
Şengül, "Sporcunuza sahip çıkın, düşene bir de siz vurmayın. Hatamı anladım ve ben bir dahaki karşılamada yenilmeyeceğim" dedi.
Maçtan sonra kimseyle konuşmadığını söyleyen ünlü sporcu, gelecek maçlar için daha sıkı hazırlanacağını ve gelen kötü yorumların onu daha da motive ettiğini söyledi.
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