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Survivor Sabriye gözyaşlarına boğuldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 25.11.2019 13:40 | Son Güncelleme

Kafes dövüşünde rakibine 32 saniyede nakavt olan Survivor Sabriye Şengül, canlı yayında "Rakibime değil hırsıma yenildim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Survivor yarışmasıyla tanınan Sabriye Şengül, tarihte ilk kadın Türk MMA dövüşçüsü olarak çıktığı kafes dövüşünün 32. saniyesinde Hollandalı rakibine nakavt oldu.

"HIRSIMA YENİLDİM"

MMA'ye katılan ilk Türk sporcu olarak göğsümüzü kabartan Sabriye Şengül, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına katıldı. Maç sırasında yaşadıklarını anlatan Sabriye, "Yapmamam gerken hamleleri yaptım, hocamı dinlemedim, rakibime değil, hırsıma yenildim" diyerek gözyaşlarına boğuldu

"SPORCUNUZA SAHİP ÇIKIN"

Rakibinin MMA'da oldukça tecrübeli olduğunu dile getiren milli sporcu, daha önce kafes dövüşüne çıkmadığını yenilse bile bunun büyük bir başarı olduğunu söylerken, hakkında yapılan "32 saniyede nakavt oldu" yorumlarına kırıldığını ifade etti.

Şengül, "Sporcunuza sahip çıkın, düşene bir de siz vurmayın. Hatamı anladım ve ben bir dahaki karşılamada yenilmeyeceğim" dedi.

Maçtan sonra kimseyle konuşmadığını söyleyen ünlü sporcu, gelecek maçlar için daha sıkı hazırlanacağını ve gelen kötü yorumların onu daha da motive ettiğini söyledi.

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
ehu ehu kız pekmezini akııttı hala boş boş konuşuyon :)
Rüsva ! Rezil ! Kepaze ! Mbesil !
bu kız hep böyle önce dayılanıyor sonra dayağı yiyor
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