Survivor All Star 2022 şampiyonu canlı yayında belli oluyor! Survivor finalinde şaşırtan anlar!

Survivor All Star 2022'de Ocak ayında başlayan büyük yarış İstanbul'daki büyük finalle sonlanıyor. Survivor'da tüm rakiplerini geride bırakarak son 2'ye kalan Adem Kılıçcı ve Nisa Bölükbaşı canlı yayında seyirci oylamasına çıktı. Survivor büyük finalinde konuşan Adem ve Nisa duygularını açıkladı. Nisa ise yaptığı defter itirafıyla herkesi şaşırttı.

YARI FİNALDE AYŞE VE BATUHAN VEDA ETMİŞTİ

Survivor'ın 29 Haziran'da İstanbul'da yapılan yarı finalinde Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel yarışmıştı. Canlı yayındaki sms oylamasında ilk elenen Ayşe Yüksel olmuştu. Survivor'da ikinci oylamada ise elenen Batuhan Karacakaya olmuştu.



SURVIVOR FİNALİNDE BÜYÜK HEYECAN

Survivor'ın 30 Haziran'da canlı yayında ekrana gelen finalinde büyük heyecan yaşandı. Survivor 2022 finalistleri Adem ve Nisa için sms oylaması yapıldı.

Acun Ilıcalı'nın sunduğu büyük finalde, Survivor'da mücadele eden yarışmacılar da katıldı. Çok sayıda seyircinin de takip ettiği finalde, 6 ay süren Survivor macerası sırasında yaşanan eğlenceli ve kritik anlar da ekrana geldi.

"BURADA BİR KADIN VE BİR ERKEK ŞAMPİYON VAR"

Survivor finalinde söz alan Adem Kılıçcı duygularını anlattı. Büyük heyecan yaşadığını ifade eden Adem, "İnsanların sevgisini kazandığım ve beni buraya layık gördükleri için çok mutluyum ve destekleyen herkese teşekkür ederim. Bugün burada bir kadın şampiyon, bir erkek

şampiyon var. Ben olaya böyle bakıyorum. Halkımızın takdiri her zaman önemlidir. Ada hayatında hepimiz zorlandık ve zaman zaman vazgeçmeyi düşündük. Ama bizi destekleyen insanları düşündük ve motive olduk. Bugün çok heyecanlıyım. Daha önce bu finali hiç yaşamamış gibiyim. Bugün birisi bu kupayı alacak ama ikimiz de kupayı sonuna kadar hak ediyoruz" dedi.

NİSA, SURVIVOR'DAKİ GİZLİ DEFTERİNE ŞAMPİYONLUK KUPASINI ÇİZMİŞ

Survivor finalisti Nisa ise "Çok zorlandım, bazen gitmek istedim, bazen kalmak istedim. Ama dışarıya çıktığımda ne kadar çok beni seven insan olduğunu ama sevmeyen de olduğunu gördüm. Herkesin sayesinde daha güçlü olduğumu ve ayağa kalkmam gerektiğini düşündüm. Eğer gidersem sevenlerim mutsuz olur, sevmeyenlerim ise mutlu olur diye düşündüm. Ve onları mutlu etmek istemedim. Ben sevenlerim mutlu olsun istedim. Yarışmaya istemedim gibi başladım ama orada çok düşünme vaktim oldu. Defterim vardı onu saklamıştım almasınlar diye. Onun içine yazılar yazdım resimler çizdim" şeklinde konuştu.



Nisa, Survivor'da sakladığı defterine çizdiği şampiyonluk kupasının resmini de gösterdi.

SURVİVOR ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NE KADAR?

Survivor 2022 şampiyonu olan yarışmacın kazanacağı ödül ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz senelerde Survivor şampiyonları 500 bin TL üzerinde para ödülü veya son model bir otomobil kazanmışlardı.

