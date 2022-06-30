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Survivor All Star 2022 şampiyonu canlı yayında belli oluyor! Survivor finalinde şaşırtan anlar!

30.06.2022 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'da şampiyon belli oluyor. Dominik'te başlayan ve 6 ay süren Survivor macerası, Tersane İstanbul'da düzenlenen büyük finalle noktalanıyor. TV8'de canlı yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor finalinde Adem Kılıçcı ve Nisa Bölükbaşı şampiyonluk için mücadele ediyor. Survivor finalde konuşan Adem, "Burada iki şampiyon var" dedi. Nisa ise adada sakladığı defterine çizdiği resmi gösterdi. Survivor şampiyonu ise sms ile yapılan halk oylaması sonucunda açıklanacak.

Survivor All Star 2022 şampiyonu canlı yayında belli oluyor! Survivor finalinde şaşırtan anlar!

Survivor All Star 2022'de Ocak ayında başlayan büyük yarış İstanbul'daki büyük finalle sonlanıyor. Survivor'da tüm rakiplerini geride bırakarak son 2'ye kalan Adem Kılıçcı ve Nisa Bölükbaşı canlı yayında seyirci oylamasına çıktı. Survivor büyük finalinde konuşan Adem ve Nisa duygularını açıkladı. Nisa ise yaptığı defter itirafıyla herkesi şaşırttı.

survivor adem nisa

YARI FİNALDE AYŞE VE BATUHAN VEDA ETMİŞTİ

Survivor'ın 29 Haziran'da İstanbul'da yapılan yarı finalinde Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel yarışmıştı. Canlı yayındaki sms oylamasında ilk elenen Ayşe Yüksel olmuştu. Survivor'da ikinci oylamada ise elenen Batuhan Karacakaya olmuştu.
survivor final

SURVIVOR FİNALİNDE BÜYÜK HEYECAN

Survivor'ın 30 Haziran'da canlı yayında ekrana gelen finalinde büyük heyecan yaşandı. Survivor 2022 finalistleri Adem ve Nisa için sms oylaması yapıldı.

survivor final adem nisa

Acun Ilıcalı'nın sunduğu büyük finalde, Survivor'da mücadele eden yarışmacılar da katıldı. Çok sayıda seyircinin de takip ettiği finalde, 6 ay süren Survivor macerası sırasında yaşanan eğlenceli ve kritik anlar da ekrana geldi.

adem nisa survivor final

"BURADA BİR KADIN VE BİR ERKEK ŞAMPİYON VAR"

Survivor finalinde söz alan Adem Kılıçcı duygularını anlattı. Büyük heyecan yaşadığını ifade eden Adem, "İnsanların sevgisini kazandığım ve beni buraya layık gördükleri için çok mutluyum ve destekleyen herkese teşekkür ederim. Bugün burada bir kadın şampiyon, bir erkek
şampiyon var. Ben olaya böyle bakıyorum. Halkımızın takdiri her zaman önemlidir. Ada hayatında hepimiz zorlandık ve zaman zaman vazgeçmeyi düşündük. Ama bizi destekleyen insanları düşündük ve motive olduk. Bugün çok heyecanlıyım. Daha önce bu finali hiç yaşamamış gibiyim. Bugün birisi bu kupayı alacak ama ikimiz de kupayı sonuna kadar hak ediyoruz" dedi.

adem kılıçcı survivor

NİSA, SURVIVOR'DAKİ GİZLİ DEFTERİNE ŞAMPİYONLUK KUPASINI ÇİZMİŞ

Survivor finalisti Nisa ise "Çok zorlandım, bazen gitmek istedim, bazen kalmak istedim. Ama dışarıya çıktığımda ne kadar çok beni seven insan olduğunu ama sevmeyen de olduğunu gördüm. Herkesin sayesinde daha güçlü olduğumu ve ayağa kalkmam gerektiğini düşündüm. Eğer gidersem sevenlerim mutsuz olur, sevmeyenlerim ise mutlu olur diye düşündüm. Ve onları mutlu etmek istemedim. Ben sevenlerim mutlu olsun istedim. Yarışmaya istemedim gibi başladım ama orada çok düşünme vaktim oldu. Defterim vardı onu saklamıştım almasınlar diye. Onun içine yazılar yazdım resimler çizdim" şeklinde konuştu.
nisa survivor final

Nisa, Survivor'da sakladığı defterine çizdiği şampiyonluk kupasının resmini de gösterdi.

nisa survivor final2

SURVİVOR ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NE KADAR?

Survivor 2022 şampiyonu olan yarışmacın kazanacağı ödül ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz senelerde Survivor şampiyonları 500 bin TL üzerinde para ödülü veya son model bir otomobil kazanmışlardı.

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survivor Acun Ilıcalı Nisa Bölükbaşı
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