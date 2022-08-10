Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı imajını yeniledi! Yorum yağdı

Survivor'da her zaman doğal haliyle gördüğümüz Nisa Bölükbaşı, yarışma sonrası imajında yeniliğe gitmeye başladı.

Saçlarının ördüren Nisa, aralara pembe aksesuar taktırdı. Yeni imajı ile fotoğraf çektirip bunu paylaşan Nisa Bölükbaşı, sosyal medyada hayranlık uyandırdı.

Nisa Bölükbaşı'na çok sayıda övgü yorumu geldi.

Reklam anlaşmalarına imza atan ve setlere yöneleyen Nisa Bölükbaşı, yarışmadan da arkadaşı olan Ogeday Girişken ile sevgili. Bölükbaşı, son Survivor All - Star'ın da aynı zamanda şampiyonu.





