MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı kumsala sere serpe uzandı! Bikinili pozları olay oldu

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı kumsala sere serpe uzandı! Bikinili pozları olay oldu

24.06.2023 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Nisa Bölükbaşı, tatil yaptığı Alaçatı'dan pozlar paylaştı. Renkli bikinisiyle kumsala sere serpe uzanan Survivor şampiyonunun pozlarına beğeni yağdı.

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı kumsala sere serpe uzandı! Bikinili pozları olay oldu

Nisa Bölükbaşı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. İlk olarak 2019 yılında katıldığı Survivor'daki samimi tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Bölükbaşı, yaz tatilinden paylaştığı karelerle gündem oldu.

nisa4-1667476336

Nisa Bölükbaşı, Survivor 2019 sezonu sonrasında All Star'a katılmış ve Adem Kılıççı ile son ikiye kalarak Survivor All Star şampiyonu olmuştu.

ezgif.com-webp-to-jpg (8)

Yine Survivor'da tanıştığı Barış Murat Yağcı ile aşk yaşayan genç isim, hem ilişkileri hem de ayrılık süreçlerinde oldukça konuşulmuştu.

nisa-bolukbasinin-eski-sevgilisi-baris-murat-yagci-dan-olay-paylasim-0-zqGUiI39

Daha sonrasında Survivor All Star'a katılmadan bir süre önce de Ogeday Girişken ile bir ilişkiye başlamış ve yarışma sonrasında yollarını ayırmıştı.

1669726760446-62-c-179-e-0-b-57-f-150008-aa-1-e-9-b

POZLARI ÇOK BEĞENİLDİ

Sosyal medyada oldukça aktif olan Nisa Bölükbaşı, yaz tatilini geçirdiği İzmir Alaçatı'dan tatil pozları paylaştı.

d499e007-9870-4077-b5bb-2741c32a5e57

Kumsalda uzanmış bir şekilde poz veren Bölükbaşı, bu paylaşımlarıyla takipçilerinden tam not aldı.

d73ac77a-ad08-4259-bdd4-0162e706171c

Oldukça beğenilen fotoğraflara kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

9ebeecb5-32ce-44d7-9be2-28c380890714

2 Temmuz 1998 Prag doğumlu olan Nisa Bölükbaşı, 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı.

f62ea5b5-258f-4305-b93b-15a4824c89c7

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu.

95e150b1-2d8a-4309-ae56-8297b5e3e6a0

2018'de Prag'da mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, kaydını Türkiye'ye aldırarak eğitimine bu ülkede devam etme kararı almıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bikiniyle poz verdi! Duru güzelliğiyle büyülediBikiniyle poz verdi! Duru güzelliğiyle büyüledi
Dudak dudağa görüntüleri ortaya çıktı! Sosyal medyayı salladıDudak dudağa görüntüleri ortaya çıktı! Sosyal medyayı salladı
Kanserle mücadele ediyordu! Özkan Uğur'dan üzen haber: Entübe edildiKanserle mücadele ediyordu! Özkan Uğur'dan üzen haber: Entübe edildi
Anahtar Kelimeler:
Nisa Bölükbaşı survivor nisa bölükbaşı sosyal medya sevgilisi yaşında

En Çok Okunan Haberler

Flaş açıklama: "Teklifi kabul etti"

Flaş açıklama: "Teklifi kabul etti"

Japon deprem uzmanı 'doğudan batıya harekete geçti' diye uyardı

Japon deprem uzmanı 'doğudan batıya harekete geçti' diye uyardı

Çeçen birlikler isyanın merkezi Rostov'a ulaştı

Çeçen birlikler isyanın merkezi Rostov'a ulaştı

Aracını park etti... Polis aradı, geldiğinde gözlerine inanamadı!

Aracını park etti... Polis aradı, geldiğinde gözlerine inanamadı!

İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı! Meral Akşener'den zehir zemberek sözler: 'Hayatımın en büyük pişmanlığı...'

İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı! Meral Akşener'den zehir zemberek sözler: 'Hayatımın en büyük pişmanlığı...'

Altın fiyatları yükselirken yeni bir para rejimi hazırlığı…

Altın fiyatları yükselirken yeni bir para rejimi hazırlığı…

Günün Videosu

Bağcılar'da anne ve 3 çocuğunun üzerine elektrik kabloları düştü
Bağcılar'da anne ve 3 çocuğunun üzerine elektrik kabloları düştü

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Sakız gibi çiğnedi

3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Sakız gibi çiğnedi

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

İki haftada 8’i çocuk 20 kişiyi öldürdü

İki haftada 8’i çocuk 20 kişiyi öldürdü

Bayrama özel indirimler başladı! Sezonun en trend ayakkabı modellerindeki fırsatları kaçırmayın

Bayrama özel indirimler başladı! Sezonun en trend ayakkabı modellerindeki fırsatları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.