Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı kumsala sere serpe uzandı! Bikinili pozları olay oldu

Nisa Bölükbaşı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. İlk olarak 2019 yılında katıldığı Survivor'daki samimi tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Bölükbaşı, yaz tatilinden paylaştığı karelerle gündem oldu.

Nisa Bölükbaşı, Survivor 2019 sezonu sonrasında All Star'a katılmış ve Adem Kılıççı ile son ikiye kalarak Survivor All Star şampiyonu olmuştu.

Yine Survivor'da tanıştığı Barış Murat Yağcı ile aşk yaşayan genç isim, hem ilişkileri hem de ayrılık süreçlerinde oldukça konuşulmuştu.

Daha sonrasında Survivor All Star'a katılmadan bir süre önce de Ogeday Girişken ile bir ilişkiye başlamış ve yarışma sonrasında yollarını ayırmıştı.

POZLARI ÇOK BEĞENİLDİ

Sosyal medyada oldukça aktif olan Nisa Bölükbaşı, yaz tatilini geçirdiği İzmir Alaçatı'dan tatil pozları paylaştı.

Kumsalda uzanmış bir şekilde poz veren Bölükbaşı, bu paylaşımlarıyla takipçilerinden tam not aldı.

Oldukça beğenilen fotoğraflara kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

2 Temmuz 1998 Prag doğumlu olan Nisa Bölükbaşı, 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu.

2018'de Prag'da mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, kaydını Türkiye'ye aldırarak eğitimine bu ülkede devam etme kararı almıştı.

