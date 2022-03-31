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Survivor Yasin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yasin Obuz elendi mi?

31.03.2022 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2020'ye de katılan ve Gönüllüler takımında yer alan Yasin Obuz, Survivor macerasını Survivor 2022 All Star ile devam ettirdi. Ancak Yasin Obuz, 30 Mart akşamında yayınlanan Survivor'un yeni bölümünde adaya veda etti. Bu kapsamda Yasin Obuz'un hayatı merak konusu oldu. İşte Yasin Obuz hakkında merak edilenler...

Survivor Yasin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yasin Obuz elendi mi?

Survivor yarışmacısı Yasin Obuz Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz ve Evrim Keklik ile girdiği potada elendi. Peki Survivor Yasin kimdir,kaç yaşında ve nereli? Yasin Obuz daha önce MasterChef'in ana kadrosunda yer almıştı. İşte ayrıntılar...

YASİN OBUZ KİMDİR?

1988 doğumlu Yasin Obuz 34 yaşındadır. Diyarbakır doğumlu Yasin Obuz'un üç kardeşi vardır. Amatör ve profesyonel futbol oynadı. Küçük yaşlarda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı.

Survivor Yasin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yasin Obuz elendi mi?

Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim alan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitnesla ilgilendi.

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survivor Yasin Obuz
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