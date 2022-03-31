Survivor Yasin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yasin Obuz elendi mi?

Survivor yarışmacısı Yasin Obuz Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz ve Evrim Keklik ile girdiği potada elendi. Peki Survivor Yasin kimdir,kaç yaşında ve nereli? Yasin Obuz daha önce MasterChef'in ana kadrosunda yer almıştı. İşte ayrıntılar...

YASİN OBUZ KİMDİR?

1988 doğumlu Yasin Obuz 34 yaşındadır. Diyarbakır doğumlu Yasin Obuz'un üç kardeşi vardır. Amatör ve profesyonel futbol oynadı. Küçük yaşlarda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı.

Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim alan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitnesla ilgilendi.

