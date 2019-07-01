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Survivor Yunanistan şampiyonu Dalaka kimdir? Katerina Dalaka kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.07.2019 01:29 | Son Güncelleme

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasına performansıyla damga vuran Yunan yarışmacı Katerina Dalaka büyük finale kalan iki isimden biri oldu. Survivor Yunanistan finalinde ise Dalaka rakibi Dimitra'dan daha fazla oy alarak şampiyon oldu. Peki Survivor şampiyonu Dalaka kaç yaşında ve nereli? Dalaka hangi sporu yapıyor. İşte Survivor 2019'un yıldızı Katerina Dalaka hakkında tüm bilgiler.

Survivor Yunanistan şampiyonu Dalaka kimdir? Katerina Dalaka kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Survivor 2019'a sonradan katılan yarışmacılardan olan Katerina Dalaka, yarışmadaki müthiş performansıyla öne çıktı ve finale kadar geldi. Finaldeki sms oylaması sonrasında ise Dalaka şampiyon olmayı başardı ve 100 bin euro para ödülü kazandı.

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Atletizmde Yunanistan şampiyonluğu bulunan Dalaka, geçen sene de Survivor'da finale kalmıştı. İşte Survivor Yunanistan şampiyonu Dalaka’nın hayatı…

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KATERİNA DALAKA KİMDİR?
Katerina Dalaka 20 Ağustos 1992 Münih, Almanya doğumlu, 1,71 boyundaki Katerina 55 kilo ağırlığında.

Selanik Aristoteles Üniversitesi’nde eğitimini tamamlayan Katerina Dalaka’nın ailesinin de sportmen bir geçmişi var. 400m engelli pistinde Yunanistan şampiyonu oldu.

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26 yaşındaki Katerina Dalaka, geçen sene Yunanistan'da yayınlanan Survivor 2018'deki müthiş performansıyla dikkat çekmişti. Dalaka, Survivor 2018'de finale kalmış ancak sms oylamasında kaybetmişti.

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Tanıtım bölümünde çok dinamik ve rekabetçi olduğunu dile getiren Katerina Dalaka, Survivor’da açlıktan endişe duyduğunu çünkü spor yüzünden iyi beslendiğini dile getirmişti.

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Survivor Dalaka Survivor Türkiye Yunanistar'da 307.5 yarışmaya çıktı. Bunlardan 217'sini kazandı, 90.5'ini kaybetti ve 70.57 başarı ortalaması yakaladı.

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Acun Ilıcalı, 2018 yılındaki Survivor 108. bölümde Katerina Dalaka ile çok ilginç bir olayı şöyle anlatmıştı: "Yunan Survivor'ında çok değişik bir durum oluyor o da şu, yarışmacılardan birisi karşı takımdaki erkek yarışmacıyı seçiyor ve büyük bir mücadele oluyor". (Fotoğraflar: Instagram)

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