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Survivor Zeynep Alkan ayrıldı mı, neden yok? Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Survivor'da açıkladı!

20.03.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmacısı Zeynep Alkan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncu Hamdi Alkan'ın kızının son durumuna dair Acun Ilıcalı ile görüştüğü aktarıldı. Dün dokunulmazlık oyununda kıran kırana mücadele yaşanırken kazanan taraf gönüllüler takımı oldu ve ünlüler takımında ipler iyice gerildi. Adadan beklenmedik bir veda haberi geldi. Acun Ilıcalı Survivor 2023'teki yeni gelişmeyi duyurdu. Peki, Survivor Zeynep ayrıldı mı, neden yok? Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan diskalifiye mi oldu?

Survivor Zeynep Alkan ayrıldı mı, neden yok? Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Survivor'da açıkladı!

Zeynep Alkan, Survivor 2023'e sağlık sorunu nedeniyle veda etti. Acun Ilıcalı; Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın, yaşadığı sakatlık nedeniyle adadan ayrılmak zorunda kaldığını duyurdu. İşte Survivor'dan ayrılmak durumunda kalan Zeynep Alkan'ın sağlık durumu ile ilgili detaylar...

SURVİVOR ZEYNEP AYRILDI MI, NEDEN YOK?

Survivor Zeynep, yaşadığı sakatlık nedeniyle yarışmaya veda etti.

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Ünlüler takımında yarışan Zeynep, hem takım arkadaşları hem de izleyiciler tarafından oldukça sevilen bir isimdi. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Zeynep, birkaç gündür oyuna çıkmıyordu.

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SURVİVOR ZEYNEP NEDEN YOK?

Acun Ilıcalı, bugün yapılan konseyde, 'Zeynep'in sakatlığının kısa sürede tedavi edilemeyeceğini ve ameliyat olması gerektiğini' söyledi.

HAMDİ ALKAN'IN KIZI ZEYNEP ALKAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ilıcalı sözlerine, 'Zeynep'in elinden ameliyat olması gerekiyor. Malesef Zeynep'in Survivor hayatı buraya kadar' diyerek devam etti.

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HAMDİ ALKAN'DAN ACUN ILICALI'YA ÇAĞRI

Hamdi Alkan'ın durumdan haberdar olduğunu ifade eden Acun Ilıcalı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ameliyat elinden olduğu için şunu sorduk, 'Ameliyat olsun ve geri gelsin!' Ancak gelen raporlar şu anda bu ameliyat sürecinin tahminimizin çok daha üzerinde olacağı. Bu da şu demek, kendisine çok geçmiş olsun diyoruz. Zeynep'in Survivor hayatı sona erdi. ''

Hamdi Alkan'ın da kızı Zeynep'in sağlığının önemli olduğunu dile getirerk Türkiye'ye dönmesi çağrısında bulunduğu ifade edildi.

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