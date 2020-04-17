YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. "Sus işareti yapan hemşire"den Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek

"Sus işareti yapan hemşire"den Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek

İZMİR HABERLERİ  | 17.04.2020 11:32 | Son Güncelleme

İstanbul'da hemşire kıyafetiyle 44 yıl önce çekilen fotoğrafıyla tanınan eski model Dilek Tunca herkese bu süreçte evlerinde kalmaları çağrısı yaptı - İzmir'de yaşamını sürdüren Tunca: - "Sağlık çalışanlarının bilhassa hemşire kardeşlerimin gayretlerini takdirle izliyorum. Hemşire kardeşlerim şartlar ne kadar zor olursa olsun bu sürecin de üstesinden gelecektir. Onlarla gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İstanbul'da 44 yıl önce hemşire kıyafetiyle "sus" pozu verdiği fotoğrafıyla hafızalara kazınan eski model Dilek Tunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinde görev alan sağlık çalışanlarıyla gurur duyuyor.

Bir dönem hastane, sağlık ocağı, ağız ve diş sağlığı merkezlerinin duvarlarında yaygın olarak kullanılan "sus işareti yapan hemşire" fotoğrafının kahramanı Tunca, Kovid-19 salgını nedeniyle dile getirilen "evde kal" çağrılarına destek verdi.

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde yaş kısıtlaması nedeniyle İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki evinden dışarı çıkmayan Tunca, sağlık çalışanlarının özellikle de hemşirelerin özverili çalışmalarını yakından takip ediyor.

- "Tüm sağlık çalışanlarını takdir ediyorum"

Dilek Tunca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, modellik yaptığı 1976 yılında bir ilaç firmasının sağlık kuruluşları için "sus işareti" kataloğu deneme çekimlerine katıldığını söyledi.

Reklam ajansı tarafından ödünç alınan başhemşire kıyafetiyle simge haline gelen pozu verdiğini anlatan Tunca, o fotoğrafın daha sonra Türkiye'de ve Avrupa'daki birçok ülkede karşısına çıktığını belirtti. Tunca, "Beni tanımayanlar hemşire olduğumu bile düşündüler. Yakın çevrem ise bana 'bayan sus' demeye başladı." şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanlarının salgın sürecinde yine büyük bir özveriyle çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Tunca, onların bu gayretinin unutulmayacağını dile getirdi.

Bu dönemi yaş kısıtlaması nedeniyle evinde geçirdiğini anlatan Tunca, şöyle konuştu:

"Sağlık çalışanlarının bilhassa hemşire kardeşlerimin gayretlerini takdirle izliyorum. Hemşire kardeşlerim şartlar ne kadar zor olursa olsun bu sürecin de üstesinden gelecektir. Onlarla gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Kendilerine kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum."

Taburcu edilen bir Kovid-19 hastasını gördüğü zaman orada görev yapan sağlık çalışanları adına çok mutlu olduğunu vurgulayan Tunca, çoğu zaman ise gözyaşlarına hakim olamadığını ifade etti.

Vatandaşların bu süreçte evlerinde kalarak sağlık çalışanlarına destek olması gerektiğinin altını çizen Tunca, "Salgının önlenmesinde herkes kendi mücadelesini vermesi gerekir. Eğer toplumumuz uzmanların önerilerine uyarsa, salgının bulaşma riski en aza inececektir." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Dilek Tunca Hemşire moral desteği sağlık çalışanları yeni tip koronavirüs

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalova Ziraat Odası uyardı:

Yalova Ziraat Odası uyardı:

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş:

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş:

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Bursa’da sokağa çıkma yasağına ilişkin kararlar açıklandı

Bursa’da sokağa çıkma yasağına ilişkin kararlar açıklandı

Evde kalanlara belediyeden forma çekilişi

Evde kalanlara belediyeden forma çekilişi

Sokağa çıkamayan şehit dedesinin bahçesini, ekime gönüllü gençler hazırladı

Sokağa çıkamayan şehit dedesinin bahçesini, ekime gönüllü gençler hazırladı

İzmir Namaz Vakitleri 17 Nisan Cuma

İmsak
04:58
Sabah
06:26
Öğle
13:16
İkindi
16:58
Akşam
19:56
Yatsı
21:18

İzmir Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Barın Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Başgöl Eczanesi
Balcova
Burcu Eczanesi
Balcova
Pınar Eczanesi
Bayindir
Dost Eczanesi
Bayrakli
Yaşaroğlu Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

“arkamızda Cemaat Var” Diyen Modern Titan’dan Milyonluk Vurgun İddiası

“arkamızda Cemaat Var” Diyen Modern Titan’dan Milyonluk Vurgun İddiası

Torbalı Özbey Mahallesi'ne Taziye Evi Yapılıyor

Torbalı Özbey Mahallesi'ne Taziye Evi Yapılıyor

Duruşma Günü Iki Grubun Kavgası Adliyeyi Karıştırdı

Duruşma Günü Iki Grubun Kavgası Adliyeyi Karıştırdı

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.