'Sus' pozuyla tanınan Dilek Tunca'nın son hali şaşırttı! Gören tanıyamadı

'Sus' işareti yapan hemşire pozuyla hafızalara kazınan eski model Dilek Tunca' değişimiyle gündem oldu. 47 yıl önceki pozuyla ünlenen ve şimdilerde hayatını İzmir'de sürdüren Dilek Tunca'nın son halini görenler şaşırıyor.

Fotoğrafın çekildiği 1976 yılında yurt dışından seyahatten dönmüş olan Tunca, ajanstan gelen arama üzerine bu proje için görüşmeye gittiğini açıklamıştı.

Gelişme sonrası bir ilaç firmasının sağlık kuruluşları için 'sus işareti' kataloğu deneme çekimlerine katılan isim, yalnızca kendisinin değil, birkaç başka adayın da fotoğraflarının çekildiğini belirtmişti.

Bir hastane başhemşiresinden alınan ödünç kıyafetle çekimlerin yapıldığını belirten isim, fotoğrafın hikayesini "Ajansta bir sürü poz çektiler, sonra arasından da bildiğimiz pozu seçtiler. Set normaldi, 2-3 kişiydik. 'Bir tek hastanelere koyacağız, sus işareti yapın' dediler." sözleriyle anlatmıştı.

Ülke genelinde fotoğrafı her yerde bulunan isim "Atatürk'ten sonra duvardan inmeyen fotoğraf benimkiydi. Herkes geldi gitti, ben duvarda 'bayan sus' olarak kaldım." cümleleriyle dikkat çekmişti. Ünlü modelin son hali ise görenleri şaşırttı.

Dilek Tunca'nın 3 senedir İzmir'in Karşıyaka ilçesinde hayatını sürdürdüğü biliniyor.









