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Afra Saraçoğlu tatilin keyfini sürüyor! Son pozlarına beğeni yağdı

A.B.İ. dizisinde hayat verdiği Avukat Çağla karakteriyle adından söz ettiren Afra Saraçoğlu dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte projeye veda etti. Diziden ayrılır ayrılmaz tatil modunu açan Saraçoğlu bikinili pozlarıyla beğeni topladı.

Afra Saraçoğlu tatilin keyfini sürüyor! Son pozlarına beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

Fazilet Hanım ve Kızları, Öğretmen, Yalı Çapkını ve son olarak da A.B.İ. dizisinde rol alan Afra Saraçoğlu dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte projeye veda etti.

Saraçoğlu'nun yeni sezon projeleri merak edilirken ünlü isim özel hayatıyla gündeme geliyor. Saraçoğlu'nun bir süredir iş insanı Poyraz Yosmaoğlu ile aşk yaşadığı öğrenildi.

Afra Saraçoğlu tatilin keyfini sürüyor! Son pozlarına beğeni yağdı 1

BEĞENİ YAĞDI

Afra Saraçoğlu şimdilerde de tatilin keyfini sürüyor. Dinlenmek için tatile kaçan Saraçoğlu peş peşe yayınladığı bikinili pozlarıyla beğeni topladı.

Afra Saraçoğlu tatilin keyfini sürüyor! Son pozlarına beğeni yağdı 2

Afra Saraçoğlu'nun son pozlarına; 'harika görünüyor', 'her hali başka güzel', 'başka bir aurası var' gibi yorumlar yapılıyor.

Afra Saraçoğlu tatilin keyfini sürüyor! Son pozlarına beğeni yağdı 3

Afra Saraçoğlu tatilin keyfini sürüyor! Son pozlarına beğeni yağdı 4

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Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu
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