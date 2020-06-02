YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. ŞUSKİ su arızasını giderdi

ŞUSKİ su arızasını giderdi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 02.06.2020 12:59 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da meydana gelen su arızası ŞUSKİ ekiplerinin müdahalesi ile çözüme kavuşturuldu.ŞUSKİ Genel Müdürlüğü merkez ve kırsal mahallelerde kesintisiz içme suyu temini, kanalizasyon hat döşeme ve bakım ile onarım gibi faaliyetlerin yanı sıra ani içme suyu arızalarına da müdahale ederek kente hizmet etmeye devam ediyor.

ŞUSKİ su arızasını giderdi

Şanlıurfa’da meydana gelen su arızası ŞUSKİ ekiplerinin müdahalesi ile çözüme kavuşturuldu.
ŞUSKİ Genel Müdürlüğü merkez ve kırsal mahallelerde kesintisiz içme suyu temini, kanalizasyon hat döşeme ve bakım ile onarım gibi faaliyetlerin yanı sıra ani içme suyu arızalarına da müdahale ederek kente hizmet etmeye devam ediyor. Devteşti Mahallesi Açıksu Caddesi üzerinde bulunan kına isale hattında meydana gelen ani su arızasını çözmek için gece başlayan çalışmaları bizzat yerinde personeller ile birlikte çalışmayı başta ŞUSKİ Genel Müdürü Muhammed Said Güllüoğlu, Genel Müdür yardımcısı Mehmet Uslu ve ilgili daire başkanlıkları ve teknik ekip takip etti. Arıza sonrası vatandaşların mağduriyet yaşamaması için şebekelere kısa sürede sular verilmeye başlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mavi bayraklı! Van Gölü plajı yeni sezon için hazır Mavi bayraklı! Van Gölü plajı yeni sezon için hazır
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çengelköy Börekçisi ve Lokanta Nevnihal, korona krizini çiğ börek servisiyle atlattı

Çengelköy Börekçisi ve Lokanta Nevnihal, korona krizini çiğ börek servisiyle atlattı

Vali Akın, Mucur ilçesinde covid-19 salgın süreci çalışmalarını inceledi

Vali Akın, Mucur ilçesinde covid-19 salgın süreci çalışmalarını inceledi

Tarım alanlarında dolu zararı

Tarım alanlarında dolu zararı

Kaymakam Arcaklıoğlu: "Köylerimize hizmet vermeye devam ediyoruz"

Kaymakam Arcaklıoğlu: "Köylerimize hizmet vermeye devam ediyoruz"

Tavşanburnu Tabiat Parkı, ziyarete açıldı

Tavşanburnu Tabiat Parkı, ziyarete açıldı

Öğrencilere destek Menderes Belediyesinden

Öğrencilere destek Menderes Belediyesinden

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 2 Haziran Salı

İmsak
03:16
Sabah
04:59
Öğle
12:28
İkindi
16:19
Akşam
19:47
Yatsı
21:22

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Büşra Eczanesi
Merkez
Emine Eczanesi
Merkez
Fethiye Eczanesi
Merkez
Gülel Eczanesi
Merkez
Mertcan Eczanesi
Merkez
Şifanur Eczanesi
Akcakale
Nehir Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Halk otobüslerinde muavin uygulaması kaldırıldı

Halk otobüslerinde muavin uygulaması kaldırıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ağılcık Köyü Sakinleri Camiileri İçin Yardım Bekliyor

Ağılcık Köyü Sakinleri Camiileri İçin Yardım Bekliyor

Urfa erkeğinin özellikleri

Urfa erkeğinin özellikleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.