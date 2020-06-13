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Şuski vatandaş sağlığı için gece gündüz çalışıyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 13.06.2020 12:19 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ ekipleri, il genelindeki ibadet merkezlerinde sabah saatlerine kadar sürdürdükleri çalışmalar sayesinde vatandaşlar temiz ve hijyenik ortamlarda bir araya gelerek namazlarını kıldı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ŞUSKİ) İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, il genelinde başlattığı çalışma çerçevesinde camii, medrese, külliye ve Kur’an Kurslarında olası alt yapı arızalarını denetleyerek vatandaşın takdirini kazandı.

Şuski vatandaş sağlığı için gece gündüz çalışıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ ekipleri, il genelindeki ibadet merkezlerinde sabah saatlerine kadar sürdürdükleri çalışmalar sayesinde vatandaşlar temiz ve hijyenik ortamlarda bir araya gelerek namazlarını kıldı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ŞUSKİ) İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, il genelinde başlattığı çalışma çerçevesinde camii, medrese, külliye ve Kur’an Kurslarında olası alt yapı arızalarını denetleyerek vatandaşın takdirini kazandı. Şehir genelinde başlattığı çalışma kapsamında tüm ibadet merkezlerine giderek denetimler gerçekleştiren ve meydana gelen arızalara sabah saatlerine kadar süren çalışma dahilinde müdahaleler eden ŞUSKİ İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı sayesinde Şanlıurfalılar camii meydanlarında temiz ve hijyenik ortamlarda namazlarını eda etti.
Vatandaşlardan Beyazgül’e teşekkür
Vatandaşların sağlığını ön planda tutan uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getiren Şanlıurfalılar, yaklaşımından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür etti. Cuma Namazında Şanlıurfa’nın tarihi Mevlihane Camisinde bir araya gelerek namazlarını kılan Şanlıurfalılar ŞUSKİ ekiplerinin sabah saatlerine kadar yoğun mesai içerisinde çalışarak camideki sıkıntıları giderdiklerini belirterek "Peygamberler şehri Şanlıurfa’mızda gerçekleştirilen çalışma sayesinde vatandaşlar olarak birlikte namazlarımızı kıldık. Alt yapıda gerçekleştirilen bakım ve onarım sürecinde tarihi dokuya hiç bir şekilde zarar verilmeden ve hiç bir kazı yapılmadan gerçekleştirilen çalışma için de ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ederiz" diye konuştular.

Şuski vatandaş sağlığı için gece gündüz çalışıyor

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Öğle
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İkindi
16:21
Akşam
19:53
Yatsı
21:31

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Cumartesi

Akçal Eczanesi
Merkez
Harmancı Eczanesi
Merkez
Koreli Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Öz Eczanesi
Akcakale
Yüksel Eczanesi
Birecik
Deva Eczanesi
Bozova
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